Токеномика на Sidus Heroes (SIDUS) Открийте ключова информация за Sidus Heroes (SIDUS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Sidus Heroes (SIDUS) SIDUS HEROES is a pioneering, Web3, space-based gaming metaverse with epic lore, tradable tokens and valuable resources. Your Hero’s progress is saved across multiple games that fall under one interplanetary ecosystem and a groundbreaking, profit-sharing Module System. This unique strategy takes community engagement, in-game enhancements and endless possibilities for shaping players’ own destinies and fortunes to another level! Официален уебсайт: https://sidusheroes.com/ Бяла книга: https://static.sidusheroes.com/prod/site/whitepaper.pdf Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x549020a9Cb845220D66d3E9c6D9F9eF61C981102 Купете SIDUS сега!

Токеномика и анализ на цената за Sidus Heroes (SIDUS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Sidus Heroes (SIDUS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 10.07M $ 10.07M $ 10.07M Общо предлагане: $ 30.00B $ 30.00B $ 30.00B Циркулиращо предлагане: $ 14.40B $ 14.40B $ 14.40B FDV (оценка при пълна реализация): $ 20.97M $ 20.97M $ 20.97M Рекорд за всички времена: $ 0.009586 $ 0.009586 $ 0.009586 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000546301219423542 $ 0.000546301219423542 $ 0.000546301219423542 Текуща цена: $ 0.000699 $ 0.000699 $ 0.000699 Научете повече за цената на Sidus Heroes (SIDUS)

Токеномика на Sidus Heroes (SIDUS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Sidus Heroes (SIDUS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SIDUS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SIDUS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SIDUS, разгледайте цената в реално време на токените SIDUS!

Как да купя SIDUS Интересувате се да добавите Sidus Heroes (SIDUS) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на SIDUS, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате SIDUS в MEXC сега!

История на цените на Sidus Heroes (SIDUS) Анализирането на историята на цените на SIDUS помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на SIDUS сега!

Прогноза за цената за SIDUS Искате ли да знаете какъв път може да поеме SIDUS? Нашата страница за прогноза за цената SIDUS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SIDUS сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!