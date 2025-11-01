Какво е Shping (SHPING)

Shping is a Web3 universal rewards app disrupting the retail space through the tokenisation of rewards. It is one of the few real examples of DeFi blockchain technology powering everyday activity, rewarding shoppers for uploading receipts, discovering products, writing reviews, and engaging with brands. With Australia as the proof-of-concept market, the app has grown to nearly 300,000 users, making it a clear demonstration of mass blockchain adoption by the non-crypto community. Most users interact with Shping daily without even realising it's powered by blockchain. The SHPING token fuels this ecosystem, rewarding consumers and enabling direct connections between brands and shoppers across all retail environments. Integrated with exchnages for simple on-ramp and off-ramp, Shping ensures rewards can be redeemed easily as cash or crypto. Shping proves that blockchain can seamlessly fit into consumer behaviour and is paving the way for the future of retail engagement.

Прогноза за цената за Shping (USD)

Колко ще струва Shping (SHPING) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Shping (SHPING) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Shping.

Проверете прогнозата за цената за Shping сега!

Токеномика на Shping (SHPING)

Разбирането на токеномиката на Shping (SHPING) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените SHPING сега!

Shping ресурс

За по-задълбочено разбиране на Shping, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Хората също питат: Други въпроси относно Shping Колко струва Shping (SHPING) днес? Цената в реално време на SHPING в USD е 0.003499 USD , актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни. Каква е текущата цена на SHPING към USD? $ 0.003499 . Проверете Текущата цена на SHPING към USD е. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени. Каква е пазарната капитализация на Shping? Пазарната капитализация за SHPING е $ 8.00M USD . Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг. Какво е циркулиращото предлагане на SHPING? Циркулиращото предлагане на SHPING е 2.29B USD . Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на SHPING? SHPING постигна ATH цена от 0.09883818226512335 USD . Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на SHPING? SHPING достигна ATL цена от 0 USD . Какъв е обемът на търговията на SHPING? Обемът на търговията в реално време за 24 часа за SHPING е $ 39.84K USD . Ще се повиши ли SHPING тази година? SHPING може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за SHPING за по-задълбочен анализ.

