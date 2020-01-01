Токеномика на Mars Battle (SHOOT) Открийте ключова информация за Mars Battle (SHOOT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Mars Battle (SHOOT) Mars Battle is a third-person shooter game with player-built structures and destructible environments. Mars Battle is a high-octane arena shooter with a twist as players compete against each other inside vast Martian facilities or on the surface of the Red Planet. Официален уебсайт: https://www.mars4.me/mars-battle Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0xbc61e13ca6830fc7f035fd0e90a01cd08be6dcaa Купете SHOOT сега!

Токеномика и анализ на цената за Mars Battle (SHOOT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Mars Battle (SHOOT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 17.60K $ 17.60K $ 17.60K Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 91.73M $ 91.73M $ 91.73M FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.032 $ 0.032 $ 0.032 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000099944126035267 $ 0.000099944126035267 $ 0.000099944126035267 Текуща цена: $ 0.0001919 $ 0.0001919 $ 0.0001919 Научете повече за цената на Mars Battle (SHOOT)

Токеномика на Mars Battle (SHOOT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Mars Battle (SHOOT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SHOOT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SHOOT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SHOOT, разгледайте цената в реално време на токените SHOOT!

Как да купя SHOOT Интересувате се да добавите Mars Battle (SHOOT) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на SHOOT, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате SHOOT в MEXC сега!

История на цените на Mars Battle (SHOOT) Анализирането на историята на цените на SHOOT помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на SHOOT сега!

Прогноза за цената за SHOOT Искате ли да знаете какъв път може да поеме SHOOT? Нашата страница за прогноза за цената SHOOT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SHOOT сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!