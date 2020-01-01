Токеномика на Shiro Neko (SHIRO) Открийте ключова информация за Shiro Neko (SHIRO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Shiro Neko (SHIRO) Shiro Neko, “White Cat” in Japanese, is embarking on a journey to prove himself in the crypto sphere. Under the mentorship of the legendary Shiba Inu, Shiro learns the ways of blockchain, striving to build his own legacy with $SHIRO. Официален уебсайт: https://www.shironeko.gg/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0xb0AC2b5a73da0e67A8e5489Ba922B3f8d582e058 Купете SHIRO сега!

Токеномика и анализ на цената за Shiro Neko (SHIRO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Shiro Neko (SHIRO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 2.67M $ 2.67M $ 2.67M Общо предлагане: $ 1,000.00T $ 1,000.00T $ 1,000.00T Циркулиращо предлагане: $ 395.60T $ 395.60T $ 395.60T FDV (оценка при пълна реализация): $ 6.75M $ 6.75M $ 6.75M Рекорд за всички времена: $ 0.0000009666 $ 0.0000009666 $ 0.0000009666 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000000000527740699 $ 0.000000000527740699 $ 0.000000000527740699 Текуща цена: $ 0.000000006753 $ 0.000000006753 $ 0.000000006753 Научете повече за цената на Shiro Neko (SHIRO)

Токеномика на Shiro Neko (SHIRO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Shiro Neko (SHIRO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SHIRO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SHIRO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SHIRO, разгледайте цената в реално време на токените SHIRO!

Как да купя SHIRO Интересувате се да добавите Shiro Neko (SHIRO) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на SHIRO, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате SHIRO в MEXC сега!

История на цените на Shiro Neko (SHIRO) Анализирането на историята на цените на SHIRO помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на SHIRO сега!

Прогноза за цената за SHIRO Искате ли да знаете какъв път може да поеме SHIRO? Нашата страница за прогноза за цената SHIRO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SHIRO сега!

