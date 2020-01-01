Токеномика на Shido (SHIDO) Открийте ключова информация за Shido (SHIDO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Shido (SHIDO) Shido is a unique and powerful Ecosystem with state of the art DeFi Utilities. The Shido Ecosystem is built around the native token $SHIDO, which are used as the governance token for every use case utility that they are building. Shido is building a Layer 1 Sharded PoS Blockchain, Shido DeFi Wallet, Shido Dex & Perpetuals and Shido Card. Официален уебсайт: https://shido.io Бяла книга: https://docs.shido.io Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0xe2512A2f19F0388aD3D7A5263eaA82AcD564827b Купете SHIDO сега!

Токеномика и анализ на цената за Shido (SHIDO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Shido (SHIDO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 2.82M $ 2.82M $ 2.82M Общо предлагане: $ 18.00B $ 18.00B $ 18.00B Циркулиращо предлагане: $ 17.82B $ 17.82B $ 17.82B FDV (оценка при пълна реализация): $ 2.85M $ 2.85M $ 2.85M Рекорд за всички времена: $ 0.013 $ 0.013 $ 0.013 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000009009665921584 $ 0.000009009665921584 $ 0.000009009665921584 Текуща цена: $ 0.0001583 $ 0.0001583 $ 0.0001583 Научете повече за цената на Shido (SHIDO)

Токеномика на Shido (SHIDO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Shido (SHIDO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SHIDO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SHIDO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SHIDO, разгледайте цената в реално време на токените SHIDO!

Как да купя SHIDO Интересувате се да добавите Shido (SHIDO) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на SHIDO, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате SHIDO в MEXC сега!

История на цените на Shido (SHIDO) Анализирането на историята на цените на SHIDO помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на SHIDO сега!

Прогноза за цената за SHIDO Искате ли да знаете какъв път може да поеме SHIDO? Нашата страница за прогноза за цената SHIDO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SHIDO сега!

