Токеномика на BitShiba (SHIBA) Открийте ключова информация за BitShiba (SHIBA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за BitShiba (SHIBA) BitShiba is a community focused project which seeks to provide equal financial opportunities to all peoples from all places. Decisions about BitShiba’s future will be made by $SHIBA holders though the use of a DAO. The BitShiba community is the project’s main focus as strong communities and decentralization are widely considered two of the most important aspects about cryptocurrency. The project has a no man (or woman) left behind attitude and strives to make sure all community members can be successful. Официален уебсайт: https://bitshiba.io/ Бяла книга: https://bitshiba.io/litepaper.pdf Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0xb84cbbf09b3ed388a45cd875ebba41a20365e6e7 Купете SHIBA сега!

Токеномика и анализ на цената за BitShiba (SHIBA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за BitShiba (SHIBA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 1,000.00T $ 1,000.00T $ 1,000.00T Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 693.00K $ 693.00K $ 693.00K Рекорд за всички времена: $ 0.00000012378 $ 0.00000012378 $ 0.00000012378 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000000000337922519 $ 0.000000000337922519 $ 0.000000000337922519 Текуща цена: $ 0.000000000693 $ 0.000000000693 $ 0.000000000693 Научете повече за цената на BitShiba (SHIBA)

Токеномика на BitShiba (SHIBA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на BitShiba (SHIBA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SHIBA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SHIBA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SHIBA, разгледайте цената в реално време на токените SHIBA!

Как да купя SHIBA Интересувате се да добавите BitShiba (SHIBA) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на SHIBA, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате SHIBA в MEXC сега!

История на цените на BitShiba (SHIBA) Анализирането на историята на цените на SHIBA помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на SHIBA сега!

Прогноза за цената за SHIBA Искате ли да знаете какъв път може да поеме SHIBA? Нашата страница за прогноза за цената SHIBA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SHIBA сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!