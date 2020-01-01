Токеномика на MyShell Token (SHELL) Открийте ключова информация за MyShell Token (SHELL), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за MyShell Token (SHELL) MyShell is an AI consumer layer for everyone to build, share, and own AI agents. The team bridges AI and Blockchain through Agentic Frameworks, open-source models, and AI creator community. MyShell also provides users with AI-powered entertainment and utility while offering them shared ownership. Официален уебсайт: https://myshell.ai/ Бяла книга: https://docs.myshell.ai Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0xf2c88757f8d03634671208935974B60a2a28Bdb3 Купете SHELL сега!

Токеномика и анализ на цената за MyShell Token (SHELL) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за MyShell Token (SHELL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 47.51M $ 47.51M $ 47.51M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 294.17M $ 294.17M $ 294.17M FDV (оценка при пълна реализация): $ 161.50M $ 161.50M $ 161.50M Рекорд за всички времена: $ 0.88 $ 0.88 $ 0.88 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.10827828287204228 $ 0.10827828287204228 $ 0.10827828287204228 Текуща цена: $ 0.1615 $ 0.1615 $ 0.1615 Научете повече за цената на MyShell Token (SHELL)

Токеномика на MyShell Token (SHELL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на MyShell Token (SHELL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SHELL токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SHELL токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SHELL, разгледайте цената в реално време на токените SHELL!

Как да купя SHELL Интересувате се да добавите MyShell Token (SHELL) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на SHELL, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате SHELL в MEXC сега!

История на цените на MyShell Token (SHELL) Анализирането на историята на цените на SHELL помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на SHELL сега!

Прогноза за цената за SHELL Искате ли да знаете какъв път може да поеме SHELL? Нашата страница за прогноза за цената SHELL съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SHELL сега!

