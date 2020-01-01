Токеномика на Shark Cat (SHARKCAT) Открийте ключова информация за Shark Cat (SHARKCAT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Shark Cat (SHARKCAT) A memecoin about a cat with a shark hat. Официален уебсайт: https://www.sharkcatsolana.org/ Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/6D7NaB2xsLd7cauWu1wKk6KBsJohJmP2qZH9GEfVi5Ui Купете SHARKCAT сега!

Токеномика и анализ на цената за Shark Cat (SHARKCAT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Shark Cat (SHARKCAT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 5.23M $ 5.23M $ 5.23M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 989.90M $ 989.90M $ 989.90M FDV (оценка при пълна реализация): $ 5.29M $ 5.29M $ 5.29M Рекорд за всички времена: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.001137772222603809 $ 0.001137772222603809 $ 0.001137772222603809 Текуща цена: $ 0.005288 $ 0.005288 $ 0.005288 Научете повече за цената на Shark Cat (SHARKCAT)

Токеномика на Shark Cat (SHARKCAT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Shark Cat (SHARKCAT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SHARKCAT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SHARKCAT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SHARKCAT, разгледайте цената в реално време на токените SHARKCAT!

Как да купя SHARKCAT Интересувате се да добавите Shark Cat (SHARKCAT) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на SHARKCAT, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате SHARKCAT в MEXC сега!

История на цените на Shark Cat (SHARKCAT) Анализирането на историята на цените на SHARKCAT помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на SHARKCAT сега!

Прогноза за цената за SHARKCAT Искате ли да знаете какъв път може да поеме SHARKCAT? Нашата страница за прогноза за цената SHARKCAT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SHARKCAT сега!

