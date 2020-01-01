Токеномика на Seedify.fund (SFUND) Открийте ключова информация за Seedify.fund (SFUND), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Seedify.fund (SFUND) Seedify is a leading incubator and launchpad for Web3 projects, primarily focusing on innovative technologies including Web3 gaming, NFTs, and Metaverse. It provides creators and developers with opportunities for funding, community development, marketing, and a strong partnership network. This support system is designed to facilitate the successful introduction of top-tier projects to both the Seedify community and a wider audience. Официален уебсайт: https://seedify.fund/ Бяла книга: https://docs.seedify.fund/ Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0x477bc8d23c634c154061869478bce96be6045d12 Купете SFUND сега!

Токеномика и анализ на цената за Seedify.fund (SFUND) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Seedify.fund (SFUND), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 43.86M $ 43.86M $ 43.86M Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 71.61M $ 71.61M $ 71.61M FDV (оценка при пълна реализация): $ 61.25M $ 61.25M $ 61.25M Рекорд за всички времена: $ 16.935 $ 16.935 $ 16.935 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.28641308 $ 0.28641308 $ 0.28641308 Текуща цена: $ 0.6125 $ 0.6125 $ 0.6125 Научете повече за цената на Seedify.fund (SFUND)

Токеномика на Seedify.fund (SFUND): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Seedify.fund (SFUND) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SFUND токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SFUND токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SFUND, разгледайте цената в реално време на токените SFUND!

Как да купя SFUND Интересувате се да добавите Seedify.fund (SFUND) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на SFUND, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате SFUND в MEXC сега!

История на цените на Seedify.fund (SFUND) Анализирането на историята на цените на SFUND помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на SFUND сега!

Прогноза за цената за SFUND Искате ли да знаете какъв път може да поеме SFUND? Нашата страница за прогноза за цената SFUND съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SFUND сега!

