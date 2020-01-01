Токеномика на Singularity Finance (SFI) Открийте ключова информация за Singularity Finance (SFI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Singularity Finance (SFI) Singularity Finance is pioneering the AI-Finance (AiFi) platform, an EVM Layer 2 designed to tokenize and integrate the AI economy. Aligned with SingularityNET’s vision, it combines AI, RWAs, and blockchain to enhance on-chain application performance and efficiency. Официален уебсайт: https://singularityfinance.ai Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x7636d8722fdf7cd34232a915e48e96aa3eb386bf Купете SFI сега!

Токеномика и анализ на цената за Singularity Finance (SFI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Singularity Finance (SFI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 6.30M $ 6.30M $ 6.30M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 155.50M $ 155.50M $ 155.50M FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.2615 $ 0.2615 $ 0.2615 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.033683117824467014 $ 0.033683117824467014 $ 0.033683117824467014 Текуща цена: $ 0.0405 $ 0.0405 $ 0.0405 Научете повече за цената на Singularity Finance (SFI)

Токеномика на Singularity Finance (SFI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Singularity Finance (SFI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SFI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SFI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SFI, разгледайте цената в реално време на токените SFI!

