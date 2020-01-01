Токеномика на Sex Token (SEX) Открийте ключова информация за Sex Token (SEX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Официален уебсайт: https://sexone.sex/ Изследовател на блокове: https://arbiscan.io/token/0xd26B0c6Ef8581E921AE41C66e508C62a581B709D

Токеномика и анализ на цената за Sex Token (SEX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Sex Token (SEX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 1.00 $ 1.00 $ 1.00 Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 51.70K $ 51.70K $ 51.70K Рекорд за всички времена: $ 450,000,000 $ 450,000,000 $ 450,000,000 Най-ниска стойност за целия период: $ 50,174.09535057523 $ 50,174.09535057523 $ 50,174.09535057523 Текуща цена: $ 51,695.73 $ 51,695.73 $ 51,695.73 Научете повече за цената на Sex Token (SEX)

Токеномика на Sex Token (SEX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Sex Token (SEX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SEX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SEX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SEX, разгледайте цената в реално време на токените SEX!

История на цените на Sex Token (SEX) Анализирането на историята на цените на SEX помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на SEX сега!

