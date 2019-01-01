Токеномика на SENSORIUM (SENSO) Открийте ключова информация за SENSORIUM (SENSO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за SENSORIUM (SENSO) Sensorium Galaxy (https://sensoriumxr.com/ ) — a next-generation social VR platform that connects people through world-class VR entertainment. Sensorium Galaxy will go live in H1 2021. The technology was first introduced to the public in 2019 at the Electronic Entertainment Expo (E3) in Los Angeles. Sensorium expects to attract over 1,8 million users by the end of 2022. Официален уебсайт: https://sensoriumxr.com/ Бяла книга: https://sensoriumxr.com/static/SENSO_Whitepaper_compressed_5e6d06a197.pdf Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0xc19b6a4ac7c7cc24459f08984bbd09664af17bd1 Купете SENSO сега!

Токеномика и анализ на цената за SENSORIUM (SENSO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за SENSORIUM (SENSO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 336.94K $ 336.94K $ 336.94K Общо предлагане: $ 715.28M $ 715.28M $ 715.28M Циркулиращо предлагане: $ 70.27M $ 70.27M $ 70.27M FDV (оценка при пълна реализация): $ 3.43M $ 3.43M $ 3.43M Рекорд за всички времена: $ 3.4 $ 3.4 $ 3.4 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.004687238098657136 $ 0.004687238098657136 $ 0.004687238098657136 Текуща цена: $ 0.004795 $ 0.004795 $ 0.004795 Научете повече за цената на SENSORIUM (SENSO)

Токеномика на SENSORIUM (SENSO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на SENSORIUM (SENSO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SENSO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SENSO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SENSO, разгледайте цената в реално време на токените SENSO!

Как да купя SENSO Интересувате се да добавите SENSORIUM (SENSO) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на SENSO, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате SENSO в MEXC сега!

История на цените на SENSORIUM (SENSO) Анализирането на историята на цените на SENSO помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на SENSO сега!

Прогноза за цената за SENSO Искате ли да знаете какъв път може да поеме SENSO? Нашата страница за прогноза за цената SENSO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SENSO сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!