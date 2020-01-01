Токеномика на Sentio Protocol (SEN) Открийте ключова информация за Sentio Protocol (SEN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Sentio Protocol (SEN) Sentio is a decentralized on-chain AI platform that revolutionizes how individuals and organizations interact with blockchain technology. By merging No-Code development with AI agent deployment, Sentio allows users to automate complex tasks—ranging from DeFi yield strategies to NFT management—without requiring deep technical know-how. Официален уебсайт: https://sentio.ai/ Бяла книга: https://docs.sentio.ai/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x421b05cf5ce28Cb7347E73e2278E84472F0E4a88

Токеномика и анализ на цената за Sentio Protocol (SEN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Sentio Protocol (SEN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 2.07M Общо предлагане: $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 98.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 2.11M Рекорд за всички времена: $ 0.8 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000201297989722525 Текуща цена: $ 0.02112

Токеномика на Sentio Protocol (SEN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Sentio Protocol (SEN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SEN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SEN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SEN, разгледайте цената в реално време на токените SEN!

История на цените на Sentio Protocol (SEN) Анализирането на историята на цените на SEN помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ.

Прогноза за цената за SEN Искате ли да знаете какъв път може да поеме SEN? Нашата страница за прогноза за цената SEN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

