Информация за Kryptonite (SEILOR) Kryptonite Finance is a next-generation DeFi platform that empowers users with advanced artificial intelligence capabilities to identify actionable opportunities both on-chain and offchain. By addressing the inefficiencies present in the blockchain space, our AI agent can perform cross-chain swaps, discover DeFi pools with optimal adjusted ROI, and effectively manage collateral. Официален уебсайт: https://www.kryptonite.finance Бяла книга: https://kryptonite-obj.s3.eu-central-1.amazonaws.com/lite/White_Paper.pdf Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0xE29142E14E52bdFBb8108076f66f49661F10EC10 Купете SEILOR сега!

Токеномика и анализ на цената за Kryptonite (SEILOR) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Kryptonite (SEILOR), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.17111 $ 0.17111 $ 0.17111 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000610849923260623 $ 0.000610849923260623 $ 0.000610849923260623 Текуща цена: $ 0.000871 $ 0.000871 $ 0.000871 Научете повече за цената на Kryptonite (SEILOR)

Токеномика на Kryptonite (SEILOR): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Kryptonite (SEILOR) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SEILOR токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SEILOR токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SEILOR, разгледайте цената в реално време на токените SEILOR!

Как да купя SEILOR Интересувате се да добавите Kryptonite (SEILOR) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на SEILOR, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате SEILOR в MEXC сега!

История на цените на Kryptonite (SEILOR) Анализирането на историята на цените на SEILOR помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на SEILOR сега!

Прогноза за цената за SEILOR Искате ли да знаете какъв път може да поеме SEILOR? Нашата страница за прогноза за цената SEILOR съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SEILOR сега!

