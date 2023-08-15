Токеномика на SEI (SEI)
Информация за SEI (SEI)
Sei is a Layer 1 optimized for the exchange of digital assets, a fully open source, general purpose blockchain. The advancements Sei has made to the underlying consensus mechanism and transaction processing enables parallel execution, industry-leading finality, and a smooth user experience for apps built on the Sei blockchain.
Токеномика и анализ на цената за SEI (SEI)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за SEI (SEI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Задълбочена структура на токените на SEI (SEI)
Разгледайте по-задълбочено как се издават, разпределят и отключват токените SEI. В този раздел се поставят акценти върху ключови аспекти на икономическата структура на токена: използваемост, стимули и придобиване.
Overview
Sei (SEI) is the native token of the Sei Network, a high-performance Layer-1 blockchain. The tokenomics are designed to incentivize network participation, ecosystem growth, and long-term alignment among stakeholders. Below is a comprehensive breakdown of the SEI token’s issuance, allocation, usage, incentive mechanisms, locking, and unlocking schedules.
Issuance Mechanism
- Maximum Supply: 10 billion SEI tokens.
- Initial Issuance: At mainnet launch (August 2023), a portion of tokens was unlocked instantly, with the remainder subject to multi-year vesting schedules.
- Inflation: After the initial distribution, staking rewards are funded from the ecosystem reserve, and subsequently, new tokens may be minted (inflationary) to continue rewards.
Allocation Mechanism
|Allocation Category
|% of Max Supply
|Unlocking Details
|Staking Rewards & Ecosystem Reserve
|48%
|27% unlocked at launch, ~46% over 2 years, remaining 27% over next 7 years
|Private Sale Investors
|20%
|1-year cliff, then 3-year linear vesting
|Team
|20%
|1-year cliff, then 5-year linear vesting (76% in first 3 years, 24% over next 2 years)
|Foundation
|9%
|22% unlocked at launch, remaining 78% over 2 years
|Binance Launchpool
|3%
|Fully unlocked at mainnet launch
Usage and Incentive Mechanisms
- Transaction Fees: SEI is used to pay for network transaction fees.
- Staking: Tokenholders can stake SEI to secure the network, either as validators or by delegating to validators. Stakers earn rewards (APR ~4.46% as of early 2024).
- Governance: Staked SEI grants voting power in on-chain governance.
- Ecosystem Incentives: Grants, airdrops, and rewards for builders, contributors, and users.
- Airdrops: 3% of supply allocated to early users and testnet participants.
- Binance Launchpool: 3% distributed to users staking BNB, TUSD, or FDUSD on Binance for 30 days at launch.
Locking and Unlocking Mechanisms
- Vesting Schedules: Most allocations are subject to vesting, with cliffs and linear unlocks to align incentives and prevent supply shocks.
- Staking Lock: Unstaking SEI requires a 3-week unbonding period.
- No Minimums/Maximums: No restrictions on the amount staked or number of delegators.
Unlocking Schedule Table
|Allocation Category
|Unlock Start
|Unlock End
|Unlock Mechanism & Notes
|Staking/Ecosystem Reserve
|2023-08-15
|2031-08-15
|27% at launch, ~46% over 2 years (monthly), 27% over next 7 years (monthly)
|Private Sale Investors
|2024-09-15
|2027-08-15
|1-year cliff, then monthly linear vesting over 3 years
|Team
|2024-09-15
|2029-08-15
|1-year cliff, then 76% over 3 years, 24% over next 2 years (monthly linear)
|Foundation
|2023-08-15
|2025-07-15
|22% at launch, 78% over 2 years (monthly)
|Binance Launchpool
|2023-08-15
|2023-08-15
|Fully unlocked at launch
Key Insights and Implications
- Gradual Unlocking: The 9-year vesting schedule is designed to minimize inflationary shocks and support long-term stability.
- Ecosystem Focus: Nearly half the supply is reserved for staking and ecosystem growth, emphasizing user and developer incentives.
- Long-Term Alignment: Team and investor tokens are locked with cliffs and extended vesting, aligning interests with the network’s future.
- Governance Flexibility: Tokenomics and allocations may evolve through community governance.
Additional Notes
- Staking Rewards: Funded initially from the ecosystem reserve, then via inflation.
- Validator Set: Top 39 validators by stake are active; delegators share in rewards minus validator commission.
- No ICO/Community Sale: SEI was not distributed via public ICO; airdrops and launchpool were the main distribution methods for the public.
References
- For a detailed breakdown and visualizations, see Messari’s report: Understanding Sei: A Comprehensive Overview
- Official Sei documentation and whitepaper: Sei Whitepaper
This structure ensures a transparent, incentive-aligned, and sustainable token economy for Sei, supporting both early participants and long-term network health.
Токеномика на SEI (SEI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на SEI (SEI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой SEI токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой SEI токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на SEI, разгледайте цената в реално време на токените SEI!
