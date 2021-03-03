Токеномика на SCRT (SCRT) Открийте ключова информация за SCRT (SCRT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за SCRT (SCRT) Secret Network is a decentralised network of computers (secret nodes) that utilize trusted execution environments (TEEs) to enable secure, private computation over encrypted data. The Secret Network blockchain itself is based on Cosmos SDK / Tendermint, meaning the network has its own independent consensus, on-chain governance, and features like slashing and delegation. It is secured by the native coin Secret (SCRT), which must be staked by network validators and is used for transaction fees as well as governance. Официален уебсайт: https://scrt.network Бяла книга: https://docs.scrt.network/ Изследовател на блокове: https://www.mintscan.io/secret Купете SCRT сега!

Токеномика и анализ на цената за SCRT (SCRT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за SCRT (SCRT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 56.97M $ 56.97M $ 56.97M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 314.77M $ 314.77M $ 314.77M FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 10.715 $ 10.715 $ 10.715 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.13660114265754694 $ 0.13660114265754694 $ 0.13660114265754694 Текуща цена: $ 0.181 $ 0.181 $ 0.181 Научете повече за цената на SCRT (SCRT)

Токеномика на SCRT (SCRT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на SCRT (SCRT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SCRT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SCRT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SCRT, разгледайте цената в реално време на токените SCRT!

