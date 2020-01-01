Токеномика на Script Network (SCPT) Открийте ключова информация за Script Network (SCPT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Script Network (SCPT) With television progressively turning into a cord-cutting, digital experience, Script.TV is focused on delivering a unique, industry-defining experience, using blockchain technology. Although there are multiple options to consume content globally, Script.TV is the first to bring live television to the blockchain, with on-chain rewards through NFTs, gifts, and tokens by watching content every hour. Официален уебсайт: https://token.script.tv Бяла книга: https://documentation.script.tv Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0x0669538FcdeF9A73CD37938eBa8c79E652BB93AA Купете SCPT сега!

Токеномика и анализ на цената за Script Network (SCPT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Script Network (SCPT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 324.27K $ 324.27K $ 324.27K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 680.81M $ 680.81M $ 680.81M FDV (оценка при пълна реализация): $ 476.30K $ 476.30K $ 476.30K Рекорд за всички времена: $ 0.062 $ 0.062 $ 0.062 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000031903065015402 $ 0.000031903065015402 $ 0.000031903065015402 Текуща цена: $ 0.0004763 $ 0.0004763 $ 0.0004763 Научете повече за цената на Script Network (SCPT)

Токеномика на Script Network (SCPT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Script Network (SCPT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SCPT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SCPT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SCPT, разгледайте цената в реално време на токените SCPT!

История на цените на Script Network (SCPT) Анализирането на историята на цените на SCPT помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на SCPT сега!

Прогноза за цената за SCPT Искате ли да знаете какъв път може да поеме SCPT? Нашата страница за прогноза за цената SCPT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SCPT сега!

