Токеномика на Scotty AI on Solana (SCOTTYV2) Открийте ключова информация за Scotty AI on Solana (SCOTTYV2), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Scotty AI on Solana (SCOTTYV2) In the wild west of crypto, one name stands above the rest—Scotty the AI. More than just a memecoin, Scotty is an AI-powered guardian, trader, and degen companion, designed to navigate the chaos of the blockchain with intelligence, speed, and meme-fueled precision. Официален уебсайт: https://scottytheai.com/ Бяла книга: https://scotty-the-ai-on-solana.gitbook.io/scotty-the-ai-on-solana Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/6Xd8vYkTKdJJ2ZcktxVrU4qKiJ8xeTcT14xRrwWVgJBJ Купете SCOTTYV2 сега!

Токеномика и анализ на цената за Scotty AI on Solana (SCOTTYV2) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Scotty AI on Solana (SCOTTYV2), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: -- -- -- Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: -- -- -- FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.0014699 $ 0.0014699 $ 0.0014699 Най-ниска стойност за целия период: -- -- -- Текуща цена: $ 0.00000175 $ 0.00000175 $ 0.00000175 Научете повече за цената на Scotty AI on Solana (SCOTTYV2)

Токеномика на Scotty AI on Solana (SCOTTYV2): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Scotty AI on Solana (SCOTTYV2) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SCOTTYV2 токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SCOTTYV2 токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SCOTTYV2, разгледайте цената в реално време на токените SCOTTYV2!

Как да купя SCOTTYV2 Интересувате се да добавите Scotty AI on Solana (SCOTTYV2) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на SCOTTYV2, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате SCOTTYV2 в MEXC сега!

История на цените на Scotty AI on Solana (SCOTTYV2) Анализирането на историята на цените на SCOTTYV2 помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на SCOTTYV2 сега!

Прогноза за цената за SCOTTYV2 Искате ли да знаете какъв път може да поеме SCOTTYV2? Нашата страница за прогноза за цената SCOTTYV2 съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SCOTTYV2 сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!