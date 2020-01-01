Токеномика на Scotty AI (SCOTTYAI) Открийте ключова информация за Scotty AI (SCOTTYAI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Scotty AI (SCOTTYAI) Scotty AI is an innovative crypto project centered around AI. It combines advanced artificial intelligence with a deep understanding of blockchain technology to serve as a guardian and protector of the secrets within the crypto universe. Официален уебсайт: https://scottytheai.com/en Бяла книга: https://scottytheai.com/assets/documents/whitepaper.pdf Изследовател на блокове: https://etherscan.io/address/0xc0dB17Bc219C5ca8746C29ee47862ee3Ad742F4a Купете SCOTTYAI сега!

Токеномика и анализ на цената за Scotty AI (SCOTTYAI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Scotty AI (SCOTTYAI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 1.73B $ 1.73B $ 1.73B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 839.36K $ 839.36K $ 839.36K Рекорд за всички времена: $ 0.03231 $ 0.03231 $ 0.03231 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000206731525549929 $ 0.000206731525549929 $ 0.000206731525549929 Текуща цена: $ 0.0004839 $ 0.0004839 $ 0.0004839 Научете повече за цената на Scotty AI (SCOTTYAI)

Токеномика на Scotty AI (SCOTTYAI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Scotty AI (SCOTTYAI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SCOTTYAI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SCOTTYAI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SCOTTYAI, разгледайте цената в реално време на токените SCOTTYAI!

Как да купя SCOTTYAI Интересувате се да добавите Scotty AI (SCOTTYAI) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на SCOTTYAI, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате SCOTTYAI в MEXC сега!

История на цените на Scotty AI (SCOTTYAI) Анализирането на историята на цените на SCOTTYAI помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на SCOTTYAI сега!

Прогноза за цената за SCOTTYAI Искате ли да знаете какъв път може да поеме SCOTTYAI? Нашата страница за прогноза за цената SCOTTYAI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SCOTTYAI сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!