Токеномика на Scotty Beam (SCOTTY) Открийте ключова информация за Scotty Beam (SCOTTY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Scotty Beam (SCOTTY) Scotty Beam is the world’s first cross-chain NFT teleporter – here to help cryptonians move NFTs across blockchain galaxies; connecting Metaverses, games and marketplaces; cut through complexity; maximize value and fun throughout the voyage. Официален уебсайт: https://scottybeam.io/ Бяла книга: https://scottybeam.io/assets/scotty-beam-pitch.pdf Изследовател на блокове: https://bscscan.com/ Купете SCOTTY сега!

Токеномика и анализ на цената за Scotty Beam (SCOTTY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Scotty Beam (SCOTTY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 164.64K $ 164.64K $ 164.64K Общо предлагане: $ 750.00M $ 750.00M $ 750.00M Циркулиращо предлагане: $ 460.67M $ 460.67M $ 460.67M FDV (оценка при пълна реализация): $ 268.05K $ 268.05K $ 268.05K Рекорд за всички времена: $ 0.2485 $ 0.2485 $ 0.2485 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000265989418436096 $ 0.000265989418436096 $ 0.000265989418436096 Текуща цена: $ 0.0003574 $ 0.0003574 $ 0.0003574 Научете повече за цената на Scotty Beam (SCOTTY)

Токеномика на Scotty Beam (SCOTTY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Scotty Beam (SCOTTY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SCOTTY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SCOTTY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SCOTTY, разгледайте цената в реално време на токените SCOTTY!

Как да купя SCOTTY Интересувате се да добавите Scotty Beam (SCOTTY) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на SCOTTY, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате SCOTTY в MEXC сега!

История на цените на Scotty Beam (SCOTTY) Анализирането на историята на цените на SCOTTY помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на SCOTTY сега!

Прогноза за цената за SCOTTY Искате ли да знаете какъв път може да поеме SCOTTY? Нашата страница за прогноза за цената SCOTTY съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SCOTTY сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!