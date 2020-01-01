Токеномика на Smoking Chicken Fish (SCF) Открийте ключова информация за Smoking Chicken Fish (SCF), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Smoking Chicken Fish (SCF) Smoking Chicken Fish is a meme coin on the Solana chain Официален уебсайт: https://smokingchickenfish.xyz Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/GiG7Hr61RVm4CSUxJmgiCoySFQtdiwxtqf64MsRppump Купете SCF сега!

Токеномика и анализ на цената за Smoking Chicken Fish (SCF) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Smoking Chicken Fish (SCF), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 6.47M $ 6.47M $ 6.47M Общо предлагане: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M Циркулиращо предлагане: $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M FDV (оценка при пълна реализация): $ 6.47M $ 6.47M $ 6.47M Рекорд за всички времена: $ 0.39999 $ 0.39999 $ 0.39999 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.002600777060820652 $ 0.002600777060820652 $ 0.002600777060820652 Текуща цена: $ 0.006466 $ 0.006466 $ 0.006466 Научете повече за цената на Smoking Chicken Fish (SCF)

Токеномика на Smoking Chicken Fish (SCF): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Smoking Chicken Fish (SCF) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SCF токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SCF токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SCF, разгледайте цената в реално време на токените SCF!

Как да купя SCF Интересувате се да добавите Smoking Chicken Fish (SCF) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на SCF, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате SCF в MEXC сега!

История на цените на Smoking Chicken Fish (SCF) Анализирането на историята на цените на SCF помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на SCF сега!

Прогноза за цената за SCF Искате ли да знаете какъв път може да поеме SCF? Нашата страница за прогноза за цената SCF съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SCF сега!

