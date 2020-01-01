Токеномика на S.C. Corinthians FT (SCCP) Открийте ключова информация за S.C. Corinthians FT (SCCP), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за S.C. Corinthians FT (SCCP) The S.C. Corinthians Fan Token allows $SCCP fans to have a tokenized share of influence on club decisions. Fans can engage in a wide variety of club decisions and in doing so, earn rewards and money can't-buy-experiences. Официален уебсайт: https://socios.com/ Изследовател на блокове: https://chiliscan.com/token/0x20BFeab58f8bE903753d037Ba7e307fc77c97388 Купете SCCP сега!

Токеномика и анализ на цената за S.C. Corinthians FT (SCCP) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за S.C. Corinthians FT (SCCP), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 133.01K $ 133.01K $ 133.01K Общо предлагане: $ 20.00M $ 20.00M $ 20.00M Циркулиращо предлагане: $ 4.57M $ 4.57M $ 4.57M FDV (оценка при пълна реализация): $ 581.60K $ 581.60K $ 581.60K Рекорд за всички времена: $ 0.9 $ 0.9 $ 0.9 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.02908 $ 0.02908 $ 0.02908 Научете повече за цената на S.C. Corinthians FT (SCCP)

Токеномика на S.C. Corinthians FT (SCCP): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на S.C. Corinthians FT (SCCP) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SCCP токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SCCP токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SCCP, разгледайте цената в реално време на токените SCCP!

История на цените на S.C. Corinthians FT (SCCP) Анализирането на историята на цените на SCCP помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на SCCP сега!

Прогноза за цената за SCCP Искате ли да знаете какъв път може да поеме SCCP? Нашата страница за прогноза за цената SCCP съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SCCP сега!

