Информация за Scallop (SCA) Scallop is the pioneering Next Generation peer-to-peer Money Market for the Sui ecosystem and is also the first DeFi protocol to receive an official grant from the Sui Foundation. By emphasizing institutional-grade quality, enhanced composability, and robust security, we are dedicated to building a dynamic money market that offers high-interest lending, low-fee borrowing, AMM, and digital asset self-administration tool on a unified platform and offering an SDK for professional traders. Официален уебсайт: https://scallop.io/ Бяла книга: https://docs.scallop.io/ Изследовател на блокове: https://suivision.xyz/coin/0x7016aae72cfc67f2fadf55769c0a7dd54291a583b63051a5ed71081cce836ac6::sca::SCA Купете SCA сега!

Токеномика и анализ на цената за Scallop (SCA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Scallop (SCA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 14.08M $ 14.08M $ 14.08M Общо предлагане: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Циркулиращо предлагане: $ 119.87M $ 119.87M $ 119.87M FDV (оценка при пълна реализация): $ 29.38M $ 29.38M $ 29.38M Рекорд за всички времена: $ 1.5473 $ 1.5473 $ 1.5473 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.06093134134943106 $ 0.06093134134943106 $ 0.06093134134943106 Текуща цена: $ 0.1175 $ 0.1175 $ 0.1175 Научете повече за цената на Scallop (SCA)

Токеномика на Scallop (SCA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Scallop (SCA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SCA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SCA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SCA, разгледайте цената в реално време на токените SCA!

Как да купя SCA Интересувате се да добавите Scallop (SCA) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на SCA, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате SCA в MEXC сега!

История на цените на Scallop (SCA) Анализирането на историята на цените на SCA помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на SCA сега!

Прогноза за цената за SCA Искате ли да знаете какъв път може да поеме SCA? Нашата страница за прогноза за цената SCA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SCA сега!

