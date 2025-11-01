БорсаDEX+
Цената в реално време на SharpLink Gaming днес е 13.62 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за SBETON към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на SBETON в MEXC сега.

SharpLink Gaming цена(SBETON)

1 SBETON към USD - цена в реално време:

$13.62
$13.62
-0.65%1D
SharpLink Gaming (SBETON) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:43:29 (UTC+8)

Информация за цената за SharpLink Gaming (SBETON) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 12.74
$ 12.74
24-часов нисък
$ 13.82
$ 13.82
24-часов висок

$ 12.74
$ 12.74

$ 13.82
$ 13.82

$ 19.465904770814774
$ 19.465904770814774

$ 12.740327795851071
$ 12.740327795851071

-0.73%

-0.65%

-1.24%

-1.24%

Цената в реално време за SharpLink Gaming (SBETON) е$ 13.62. През последните 24 часа SBETON се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 12.74 до най-висока стойност $ 13.82, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SBETON е $ 19.465904770814774, а най-ниската цена за всички времена е $ 12.740327795851071.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SBETON има промяна от -0.73% за последния час, -0.65% за 24 часа и -1.24% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за SharpLink Gaming (SBETON)

No.2854

$ 220.55K
$ 220.55K

$ 65.64K
$ 65.64K

$ 220.55K
$ 220.55K

16.19K
16.19K

16,192.97413525
16,192.97413525

ETH

Текущата пазарна капитализация на SharpLink Gaming е $ 220.55K, като 24-часовият обем на търговията е $ 65.64K. Циркулиращото предлагане на SBETON е 16.19K, като общото предлагане е 16192.97413525. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 220.55K.

История на цените за SharpLink Gaming (SBETON) USD

Проследете промените в цените за SharpLink Gaming днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.0891-0.65%
30 дни$ -3.91-22.31%
60 дни$ +3.62+36.20%
90 дни$ +3.62+36.20%
SharpLink Gaming Промяна на цената днес

Днес SBETON регистрира промяна от $ -0.0891 (-0.65%), отразяваща последната му пазарна активност.

SharpLink Gaming 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -3.91 (-22.31%), което показва краткосрочното представяне на токена.

SharpLink Gaming 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни SBETON отбеляза промяна на $ +3.62 (+36.20%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

SharpLink Gaming 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ +3.62 (+36.20%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на SharpLink Gaming (SBETON) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за SharpLink Gaming сега.

Какво е SharpLink Gaming (SBETON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

SharpLink Gaming се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите SharpLink Gaming инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете SBETON наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за SharpLink Gaming в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано SharpLink Gaming купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за SharpLink Gaming (USD)

Колко ще струва SharpLink Gaming (SBETON) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от SharpLink Gaming (SBETON) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за SharpLink Gaming.

Проверете прогнозата за цената за SharpLink Gaming сега!

Токеномика на SharpLink Gaming (SBETON)

Разбирането на токеномиката на SharpLink Gaming (SBETON) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените SBETON сега!

Как да купя SharpLink Gaming (SBETON)

Търсите как да купите SharpLink Gaming? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите SharpLink Gaming от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

SBETON към местни валути

1 SharpLink Gaming(SBETON) към VND
358,410.3
1 SharpLink Gaming(SBETON) към AUD
A$20.7024
1 SharpLink Gaming(SBETON) към GBP
10.3512
1 SharpLink Gaming(SBETON) към EUR
11.7132
1 SharpLink Gaming(SBETON) към USD
$13.62
1 SharpLink Gaming(SBETON) към MYR
RM57.0678
1 SharpLink Gaming(SBETON) към TRY
572.5848
1 SharpLink Gaming(SBETON) към JPY
¥2,097.48
1 SharpLink Gaming(SBETON) към ARS
ARS$19,710.4554
1 SharpLink Gaming(SBETON) към RUB
1,100.496
1 SharpLink Gaming(SBETON) към INR
1,209.3198
1 SharpLink Gaming(SBETON) към IDR
Rp226,999.9092
1 SharpLink Gaming(SBETON) към PHP
799.494
1 SharpLink Gaming(SBETON) към EGP
￡E.643.4088
1 SharpLink Gaming(SBETON) към BRL
R$73.1394
1 SharpLink Gaming(SBETON) към CAD
C$19.068
1 SharpLink Gaming(SBETON) към BDT
1,665.9984
1 SharpLink Gaming(SBETON) към NGN
19,710.4554
1 SharpLink Gaming(SBETON) към COP
$52,586.82
1 SharpLink Gaming(SBETON) към ZAR
R.235.8984
1 SharpLink Gaming(SBETON) към UAH
571.359
1 SharpLink Gaming(SBETON) към TZS
T.Sh.33,546.741
1 SharpLink Gaming(SBETON) към VES
Bs3,010.02
1 SharpLink Gaming(SBETON) към CLP
$12,830.04
1 SharpLink Gaming(SBETON) към PKR
Rs3,825.7218
1 SharpLink Gaming(SBETON) към KZT
7,217.7828
1 SharpLink Gaming(SBETON) към THB
฿440.8794
1 SharpLink Gaming(SBETON) към TWD
NT$418.9512
1 SharpLink Gaming(SBETON) към AED
د.إ49.9854
1 SharpLink Gaming(SBETON) към CHF
Fr10.896
1 SharpLink Gaming(SBETON) към HKD
HK$105.8274
1 SharpLink Gaming(SBETON) към AMD
֏5,212.374
1 SharpLink Gaming(SBETON) към MAD
.د.م125.985
1 SharpLink Gaming(SBETON) към MXN
$252.651
1 SharpLink Gaming(SBETON) към SAR
ريال51.075
1 SharpLink Gaming(SBETON) към ETB
Br2,100.4764
1 SharpLink Gaming(SBETON) към KES
KSh1,759.5678
1 SharpLink Gaming(SBETON) към JOD
د.أ9.65658
1 SharpLink Gaming(SBETON) към PLN
50.2578
1 SharpLink Gaming(SBETON) към RON
лв59.928
1 SharpLink Gaming(SBETON) към SEK
kr129.2538
1 SharpLink Gaming(SBETON) към BGN
лв23.0178
1 SharpLink Gaming(SBETON) към HUF
Ft4,579.5888
1 SharpLink Gaming(SBETON) към CZK
287.2458
1 SharpLink Gaming(SBETON) към KWD
د.ك4.16772
1 SharpLink Gaming(SBETON) към ILS
44.265
1 SharpLink Gaming(SBETON) към BOB
Bs94.1142
1 SharpLink Gaming(SBETON) към AZN
23.154
1 SharpLink Gaming(SBETON) към TJS
SM125.4402
1 SharpLink Gaming(SBETON) към GEL
36.9102
1 SharpLink Gaming(SBETON) към AOA
Kz12,483.9558
1 SharpLink Gaming(SBETON) към BHD
.د.ب5.12112
1 SharpLink Gaming(SBETON) към BMD
$13.62
1 SharpLink Gaming(SBETON) към DKK
kr88.1214
1 SharpLink Gaming(SBETON) към HNL
L358.4784
1 SharpLink Gaming(SBETON) към MUR
622.9788
1 SharpLink Gaming(SBETON) към NAD
$235.3536
1 SharpLink Gaming(SBETON) към NOK
kr137.8344
1 SharpLink Gaming(SBETON) към NZD
$23.6988
1 SharpLink Gaming(SBETON) към PAB
B/.13.62
1 SharpLink Gaming(SBETON) към PGK
K57.3402
1 SharpLink Gaming(SBETON) към QAR
ر.ق49.5768
1 SharpLink Gaming(SBETON) към RSD
дин.1,383.792
1 SharpLink Gaming(SBETON) към UZS
soʻm164,096.3478
1 SharpLink Gaming(SBETON) към ALL
L1,141.4922
1 SharpLink Gaming(SBETON) към ANG
ƒ24.3798
1 SharpLink Gaming(SBETON) към AWG
ƒ24.3798
1 SharpLink Gaming(SBETON) към BBD
$27.24
1 SharpLink Gaming(SBETON) към BAM
KM22.8816
1 SharpLink Gaming(SBETON) към BIF
Fr40,287.96
1 SharpLink Gaming(SBETON) към BND
$17.706
1 SharpLink Gaming(SBETON) към BSD
$13.62
1 SharpLink Gaming(SBETON) към JMD
$2,188.1892
1 SharpLink Gaming(SBETON) към KHR
54,698.7372
1 SharpLink Gaming(SBETON) към KMF
Fr5,802.12
1 SharpLink Gaming(SBETON) към LAK
296,086.9506
1 SharpLink Gaming(SBETON) към LKR
රු4,151.1036
1 SharpLink Gaming(SBETON) към MDL
L230.178
1 SharpLink Gaming(SBETON) към MGA
Ar61,351.29
1 SharpLink Gaming(SBETON) към MOP
P109.0962
1 SharpLink Gaming(SBETON) към MVR
208.386
1 SharpLink Gaming(SBETON) към MWK
MK23,645.8182
1 SharpLink Gaming(SBETON) към MZN
MT870.318
1 SharpLink Gaming(SBETON) към NPR
रु1,933.7676
1 SharpLink Gaming(SBETON) към PYG
96,593.04
1 SharpLink Gaming(SBETON) към RWF
Fr19,789.86
1 SharpLink Gaming(SBETON) към SBD
$112.0926
1 SharpLink Gaming(SBETON) към SCR
190.2714
1 SharpLink Gaming(SBETON) към SRD
$524.37
1 SharpLink Gaming(SBETON) към SVC
$119.175
1 SharpLink Gaming(SBETON) към SZL
L236.307
1 SharpLink Gaming(SBETON) към TMT
m47.67
1 SharpLink Gaming(SBETON) към TND
د.ت40.00194
1 SharpLink Gaming(SBETON) към TTD
$92.2074
1 SharpLink Gaming(SBETON) към UGX
Sh47,452.08
1 SharpLink Gaming(SBETON) към XAF
Fr7,736.16
1 SharpLink Gaming(SBETON) към XCD
$36.774
1 SharpLink Gaming(SBETON) към XOF
Fr7,736.16
1 SharpLink Gaming(SBETON) към XPF
Fr1,402.86
1 SharpLink Gaming(SBETON) към BWP
P183.0528
1 SharpLink Gaming(SBETON) към BZD
$27.3762
1 SharpLink Gaming(SBETON) към CVE
$1,297.8498
1 SharpLink Gaming(SBETON) към DJF
Fr2,424.36
1 SharpLink Gaming(SBETON) към DOP
$872.9058
1 SharpLink Gaming(SBETON) към DZD
د.ج1,769.919
1 SharpLink Gaming(SBETON) към FJD
$30.7812
1 SharpLink Gaming(SBETON) към GNF
Fr118,425.9
1 SharpLink Gaming(SBETON) към GTQ
Q104.4654
1 SharpLink Gaming(SBETON) към GYD
$2,852.3004
1 SharpLink Gaming(SBETON) към ISK
kr1,702.5

SharpLink Gaming ресурс

За по-задълбочено разбиране на SharpLink Gaming, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Официален уеб сайт на SharpLink Gaming
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно SharpLink Gaming

Колко струва SharpLink Gaming (SBETON) днес?
Цената в реално време на SBETON в USD е 13.62 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на SBETON към USD?
Текущата цена на SBETON към USD е $ 13.62. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на SharpLink Gaming?
Пазарната капитализация за SBETON е $ 220.55K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на SBETON?
Циркулиращото предлагане на SBETON е 16.19K USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на SBETON?
SBETON постигна ATH цена от 19.465904770814774 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на SBETON?
SBETON достигна ATL цена от 12.740327795851071 USD.
Какъв е обемът на търговията на SBETON?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за SBETON е $ 65.64K USD.
Ще се повиши ли SBETON тази година?
SBETON може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за SBETON за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:43:29 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за SharpLink Gaming (SBETON)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

$13.62
$109,776.98

$3,853.36

$0.03369

$186.48

$1.0003

$3,853.36

$109,776.98

$186.48

$2.5187

$1,081.98

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.0000770

$0.09184

$0.00060

$0.000476

$0.00000095

$0.000000003995

$0.0000000000006409

