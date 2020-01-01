Токеномика на Sauber FT (SAUBER) Открийте ключова информация за Sauber FT (SAUBER), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Sauber FT (SAUBER) $SAUBER is the name of the only official Alfa Romeo Racing ORLEN Fan Token. Fan Tokens are digital assets that never expire. Think of them as your traditional membership, only with voting rights on official club decisions, unrivalled access to your team and incredible once in a lifetime experiences. Официален уебсайт: https://www.socios.com Изследовател на блокове: https://chiliscan.com/token/0xcf6D626203011e5554C82baBE17dd7CDC4Ee86BF Купете SAUBER сега!

Токеномика и анализ на цената за Sauber FT (SAUBER) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Sauber FT (SAUBER), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 644.66K $ 644.66K $ 644.66K Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 2.79M $ 2.79M $ 2.79M FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 1.98 $ 1.98 $ 1.98 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.15112019453382508 $ 0.15112019453382508 $ 0.15112019453382508 Текуща цена: $ 0.2314 $ 0.2314 $ 0.2314 Научете повече за цената на Sauber FT (SAUBER)

Токеномика на Sauber FT (SAUBER): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Sauber FT (SAUBER) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SAUBER токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SAUBER токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SAUBER, разгледайте цената в реално време на токените SAUBER!

Как да купя SAUBER Интересувате се да добавите Sauber FT (SAUBER) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на SAUBER, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате SAUBER в MEXC сега!

История на цените на Sauber FT (SAUBER) Анализирането на историята на цените на SAUBER помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на SAUBER сега!

Прогноза за цената за SAUBER Искате ли да знаете какъв път може да поеме SAUBER? Нашата страница за прогноза за цената SAUBER съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SAUBER сега!

