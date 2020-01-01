Токеномика на Santos FC Fan Token (SANTOS) Открийте ключова информация за Santos FC Fan Token (SANTOS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Santos FC Fan Token (SANTOS) The Santos FC Fan Token is a BEP-20 utility token designed to revolutionize the fan experience for all Santos FC supporters. The token empowers Santos FC fans to participate in team voting polls, hunt digital collectibles, purchase NFTs, and enjoy gamification features that are tied with fan rewards or great experiences. Официален уебсайт: https://www.santosfc.com.br/ Бяла книга: https://research.binance.com/en/projects/santos-fc Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0xA64455a4553C9034236734FadDAddbb64aCE4Cc7 Купете SANTOS сега!

Токеномика и анализ на цената за Santos FC Fan Token (SANTOS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Santos FC Fan Token (SANTOS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 31.76M $ 31.76M $ 31.76M Общо предлагане: $ 30.00M $ 30.00M $ 30.00M Циркулиращо предлагане: $ 13.39M $ 13.39M $ 13.39M FDV (оценка при пълна реализация): $ 71.13M $ 71.13M $ 71.13M Рекорд за всички времена: $ 22.652 $ 22.652 $ 22.652 Най-ниска стойност за целия период: $ 1.214084958845856 $ 1.214084958845856 $ 1.214084958845856 Текуща цена: $ 2.371 $ 2.371 $ 2.371 Научете повече за цената на Santos FC Fan Token (SANTOS)

Токеномика на Santos FC Fan Token (SANTOS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Santos FC Fan Token (SANTOS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SANTOS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SANTOS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SANTOS, разгледайте цената в реално време на токените SANTOS!

Как да купя SANTOS Интересувате се да добавите Santos FC Fan Token (SANTOS) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на SANTOS, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате SANTOS в MEXC сега!

История на цените на Santos FC Fan Token (SANTOS) Анализирането на историята на цените на SANTOS помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на SANTOS сега!

Прогноза за цената за SANTOS Искате ли да знаете какъв път може да поеме SANTOS? Нашата страница за прогноза за цената SANTOS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SANTOS сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!