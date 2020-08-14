Токеномика на Sandbox (SAND) Открийте ключова информация за Sandbox (SAND), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Sandbox (SAND) The Sandbox is a virtual world where players can build, own, and monetize their gaming experiences in the Ethereum blockchain using SAND, the platform’s utility token. As a player, you can create digital assets (Non-Fungible Tokens, aka NFTs), upload them to the marketplace, and drag-and-drop them to create game experiences with The Sandbox Game Maker. The Sandbox has secured over 50 partnerships including Atari, Crypto Kitties, and Shaun the Sheep to build a fun, creative “play-to-earn” Gaming platform, owned and made by players. The Sandbox aims to bring blockchain into mainstream gaming, attracting both crypto and non-crypto game enthusiasts by offering the advantages of true-ownership, digital scarcity, monetization capabilities, and interoperability. Официален уебсайт: https://www.sandbox.game/en/ Бяла книга: http://www.sandbox.game/The_Sandbox_Whitepaper_2020.pdf Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x3845badAde8e6dFF049820680d1F14bD3903a5d0 Купете SAND сега!

Токеномика и анализ на цената за Sandbox (SAND) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Sandbox (SAND), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 730.04M $ 730.04M $ 730.04M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 2.57B $ 2.57B $ 2.57B FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 8.48 $ 8.48 $ 8.48 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.02893886 $ 0.02893886 $ 0.02893886 Текуща цена: $ 0.2837 $ 0.2837 $ 0.2837 Научете повече за цената на Sandbox (SAND)

Токеномика на Sandbox (SAND): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Sandbox (SAND) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SAND токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SAND токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SAND, разгледайте цената в реално време на токените SAND!

Как да купя SAND Интересувате се да добавите Sandbox (SAND) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на SAND, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате SAND в MEXC сега!

История на цените на Sandbox (SAND) Анализирането на историята на цените на SAND помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на SAND сега!

Прогноза за цената за SAND Искате ли да знаете какъв път може да поеме SAND? Нашата страница за прогноза за цената SAND съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SAND сега!

