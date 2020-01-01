Токеномика на Salad Ventures (SALD) Открийте ключова информация за Salad Ventures (SALD), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Salad Ventures (SALD) Our mission is to support Web3 projects in building and expanding their communities while enhancing user engagement. Our campaigns are geared towards helping established Web3 projects attract more Web3 crypto-native users, providing them with a sustainable growth trajectory. Through our ecosystem, Salad offers earning opportunities to Web3 natives and non-natives alike. Официален уебсайт: https://salad.ventures Бяла книга: https://wp.salad.ventures/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x5582a479f0c403e207d2578963ccef5d03ba636f Купете SALD сега!

Токеномика и анализ на цената за Salad Ventures (SALD) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Salad Ventures (SALD), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.07K $ 1.07K $ 1.07K Общо предлагане: $ 1.68B $ 1.68B $ 1.68B Циркулиращо предлагане: $ 75.61M $ 75.61M $ 75.61M FDV (оценка при пълна реализация): $ 23.86K $ 23.86K $ 23.86K Рекорд за всички времена: $ 0.25959 $ 0.25959 $ 0.25959 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000008449793257653 $ 0.000008449793257653 $ 0.000008449793257653 Текуща цена: $ 0.0000142 $ 0.0000142 $ 0.0000142 Научете повече за цената на Salad Ventures (SALD)

Токеномика на Salad Ventures (SALD): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Salad Ventures (SALD) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SALD токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SALD токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SALD, разгледайте цената в реално време на токените SALD!

Как да купя SALD Интересувате се да добавите Salad Ventures (SALD) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на SALD, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате SALD в MEXC сега!

История на цените на Salad Ventures (SALD) Анализирането на историята на цените на SALD помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на SALD сега!

Прогноза за цената за SALD Искате ли да знаете какъв път може да поеме SALD? Нашата страница за прогноза за цената SALD съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SALD сега!

