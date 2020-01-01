Токеномика на SAL (SAL) Открийте ключова информация за SAL (SAL), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за SAL (SAL) Salvium is a cutting-edge proof-of-work private blockchain that seamlessly combines staking, privacy, and DeFi capabilities while navigating crypto regulations. Built on a fork of Monero, it retains Monero's advanced privacy features such as stealth addresses and ring signatures. However, Salvium introduces groundbreaking innovations that significantly alter transaction mechanics, creating a unique solution in the DeFi space. Официален уебсайт: https://salvium.io/ Бяла книга: https://salvium.io/docs/salvium-litepaper-v1_0-english.pdf Изследовател на блокове: https://explorer.salvium.io/ Купете SAL сега!

Токеномика и анализ на цената за SAL (SAL) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за SAL (SAL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 184.40M $ 184.40M $ 184.40M Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 13.91M $ 13.91M $ 13.91M Рекорд за всички времена: $ 0.14715 $ 0.14715 $ 0.14715 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.07072331169608163 $ 0.07072331169608163 $ 0.07072331169608163 Текуща цена: $ 0.07541 $ 0.07541 $ 0.07541 Научете повече за цената на SAL (SAL)

Токеномика на SAL (SAL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на SAL (SAL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SAL токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SAL токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SAL, разгледайте цената в реално време на токените SAL!

