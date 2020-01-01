Токеномика на Sharpe AI (SAI) Открийте ключова информация за Sharpe AI (SAI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Sharpe AI (SAI) Sharpe is an AI-powered crypto super-app designed for professional traders, offering a unified platform for intelligence, investing, and automating digital assets. With over 150,000 users and more than $500M in volume, Sharpe is now the largest crypto super-app. Официален уебсайт: http://sharpe.ai Бяла книга: https://github.com/Sharpelabs/Whitepaper Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x3567aa22cd3ab9aef23d7e18ee0d7cf16974d7e6

Токеномика и анализ на цената за Sharpe AI (SAI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Sharpe AI (SAI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 2.06M $ 2.06M $ 2.06M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 111.82M $ 111.82M $ 111.82M FDV (оценка при пълна реализация): $ 18.46M $ 18.46M $ 18.46M Рекорд за всички времена: $ 0.12 $ 0.12 $ 0.12 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.005510456677960299 $ 0.005510456677960299 $ 0.005510456677960299 Текуща цена: $ 0.01846 $ 0.01846 $ 0.01846 Научете повече за цената на Sharpe AI (SAI)

Токеномика на Sharpe AI (SAI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Sharpe AI (SAI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SAI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SAI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SAI, разгледайте цената в реално време на токените SAI!

История на цените на Sharpe AI (SAI) Анализирането на историята на цените на SAI помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на SAI сега!

Прогноза за цената за SAI Искате ли да знаете какъв път може да поеме SAI? Нашата страница за прогноза за цената SAI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SAI сега!

