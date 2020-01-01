Токеномика на SaharaAI (SAHARA)

Открийте ключова информация за SaharaAI (SAHARA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.
Информация за SaharaAI (SAHARA)

Sahara AI is a blockchain-powered AI platform that empowers users to collaboratively create and monetize AI assets including proprietary models, datasets, and applications.

Официален уебсайт:
https://saharaai.com/
Бяла книга:
https://saharaai.com/learn/litepaper
Изследовател на блокове:
https://etherscan.io/token/0xFDFfB411C4A70AA7C95D5C981a6Fb4Da867e1111

Токеномика и анализ на цената за SaharaAI (SAHARA)

Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за SaharaAI (SAHARA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.

Пазарна капитализация:
--
----
Общо предлагане:
--
----
Циркулиращо предлагане:
--
----
FDV (оценка при пълна реализация):
--
----
Рекорд за всички времена:
$ 0.1674
$ 0.1674$ 0.1674
Най-ниска стойност за целия период:
--
----
Текуща цена:
$ 0.08839
$ 0.08839$ 0.08839

Токеномика на SaharaAI (SAHARA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба

Разбирането на токеномиката на SaharaAI (SAHARA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.

Ключови метрики и тяхното изчисляване:

Общо предлагане:

Максималният брой SAHARA токени, които са били или някога ще бъдат създадени.

Циркулиращо предлагане:

Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.

Максимално предлагане:

Твърда горна граница на общия брой SAHARA токени.

FDV (оценка при пълна реализация):

Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.

Процент на инфлация:

Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.

Защо тези показатели са от значение за търговците?

Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.

Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.

Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.

Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.

Сега, след като разбрахте за токеномиката на SAHARA, разгледайте цената в реално време на токените SAHARA!

Как да купя SAHARA

Интересувате се да добавите SaharaAI (SAHARA) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на SAHARA, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно.

История на цените на SaharaAI (SAHARA)

Анализирането на историята на цените на SAHARA помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ.

Прогноза за цената за SAHARA

Искате ли да знаете какъв път може да поеме SAHARA? Нашата страница за прогноза за цената SAHARA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

Отказ от отговорност

Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.