Токеномика на Safe Token (SAFE) Открийте ключова информация за Safe Token (SAFE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Safe Token (SAFE) Safe includes a full stack of account abstraction infrastructure and the industry-standard multi-sig wallet. The project is focused on making every Ethereum account a smart account and enabling new use cases like AI, Staking, Gaming, SocialFi, DeFi, and Payments to flourish with gasless transactions, easy face-ID like logins, onramps, recovery, and more. Официален уебсайт: https://safe.global/ Бяла книга: https://docs.gnosis-safe.io/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x5aFE3855358E112B5647B952709E6165e1c1eEEe Купете SAFE сега!

Токеномика и анализ на цената за Safe Token (SAFE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Safe Token (SAFE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 287.81M $ 287.81M $ 287.81M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 620.41M $ 620.41M $ 620.41M FDV (оценка при пълна реализация): $ 463.90M $ 463.90M $ 463.90M Рекорд за всички времена: $ 3.57 $ 3.57 $ 3.57 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.3478254740805914 $ 0.3478254740805914 $ 0.3478254740805914 Текуща цена: $ 0.4639 $ 0.4639 $ 0.4639 Научете повече за цената на Safe Token (SAFE)

Токеномика на Safe Token (SAFE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Safe Token (SAFE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SAFE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SAFE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SAFE, разгледайте цената в реално време на токените SAFE!

Как да купя SAFE Интересувате се да добавите Safe Token (SAFE) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на SAFE, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате SAFE в MEXC сега!

История на цените на Safe Token (SAFE) Анализирането на историята на цените на SAFE помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на SAFE сега!

Прогноза за цената за SAFE Искате ли да знаете какъв път може да поеме SAFE? Нашата страница за прогноза за цената SAFE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SAFE сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!