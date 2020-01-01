Токеномика на Sabai Protocol (SABAI) Открийте ключова информация за Sabai Protocol (SABAI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Sabai Protocol (SABAI) The Sabai Protocol is a solution for tokenizing Real World Assets and Virtual Assets with its own set of proprietary smart contracts that have undergone a Certik audit.The Sabai Protocol Token is an essential component of the Sabai Protocol ecosystem, crafted to enable smooth user interaction with all project products. The token is integrated into all products of the ecosystem and B2B solutions. Официален уебсайт: https://sabaiprotocol.com Бяла книга: https://whitepaper.sabaiprotocol.com Изследовател на блокове: https://etherscan.io/address/0xb5d730d442e1d5b119fb4e5c843c48a64202ef92 Купете SABAI сега!

Токеномика и анализ на цената за Sabai Protocol (SABAI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Sabai Protocol (SABAI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 5.34M $ 5.34M $ 5.34M Общо предлагане: $ 2.65B $ 2.65B $ 2.65B Циркулиращо предлагане: $ 527.85M $ 527.85M $ 527.85M FDV (оценка при пълна реализация): $ 26.83M $ 26.83M $ 26.83M Рекорд за всички времена: $ 0.07285 $ 0.07285 $ 0.07285 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.001581266009086181 $ 0.001581266009086181 $ 0.001581266009086181 Текуща цена: $ 0.010126 $ 0.010126 $ 0.010126 Научете повече за цената на Sabai Protocol (SABAI)

Токеномика на Sabai Protocol (SABAI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Sabai Protocol (SABAI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SABAI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SABAI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SABAI, разгледайте цената в реално време на токените SABAI!

Как да купя SABAI Интересувате се да добавите Sabai Protocol (SABAI) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на SABAI, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате SABAI в MEXC сега!

История на цените на Sabai Protocol (SABAI) Анализирането на историята на цените на SABAI помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на SABAI сега!

Прогноза за цената за SABAI Искате ли да знаете какъв път може да поеме SABAI? Нашата страница за прогноза за цената SABAI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SABAI сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!