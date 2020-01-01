Токеномика на Rexas Finance (RXS) Открийте ключова информация за Rexas Finance (RXS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Rexas Finance (RXS) RexasRexas Finance is your gateway to the future of asset management. Rexas Finance empowers you to own or tokenize virtually any real-world asset, from real estate and art to commodities and intellectual property, on a global scale. With Rexas Finance, you gain access to a world where asset liquidity and investment opportunities are boundless. Официален уебсайт: https://rexas.com/ Бяла книга: https://rexas.com/rexas-whitepaper.pdf Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x9eaebd7e73d97e78c77fab743e6ffa1b550e224c Купете RXS сега!

Токеномика и анализ на цената за Rexas Finance (RXS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Rexas Finance (RXS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 4.94M $ 4.94M $ 4.94M Рекорд за всички времена: $ 0.112 $ 0.112 $ 0.112 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00301025373187434 $ 0.00301025373187434 $ 0.00301025373187434 Текуща цена: $ 0.004941 $ 0.004941 $ 0.004941 Научете повече за цената на Rexas Finance (RXS)

Токеномика на Rexas Finance (RXS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Rexas Finance (RXS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой RXS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой RXS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на RXS, разгледайте цената в реално време на токените RXS!

Как да купя RXS Интересувате се да добавите Rexas Finance (RXS) към портфейла си?

История на цените на Rexas Finance (RXS) Анализирането на историята на цените на RXS помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на RXS сега!

Прогноза за цената за RXS Искате ли да знаете какъв път може да поеме RXS? Нашата страница за прогноза за цената RXS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените RXS сега!

