Информация за RWA Inc. (RWAINC) RWA Inc. is the world's first end-to-end Real World Asset tokenization and trading ecosystem. RWA Inc. is building both a RWA tokenization service, a RWA launchpad/stakingpad, RWA Exchange and an RWA marketplace for trading of Real World Assets in the global market. Already now, RWA Inc. has launched the RWA Launchpad and the RWA Exchange will come live in November 2024. The Marketplace will go live in 2025. Официален уебсайт: https://rwa.inc/ Бяла книга: https://www.rwa.inc/whitepaper Изследовател на блокове: https://basescan.org/token/0xe2b1dc2d4a3b4e59fdf0c47b71a7a86391a8b35a Купете RWAINC сега!

Токеномика и анализ на цената за RWA Inc. (RWAINC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за RWA Inc. (RWAINC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 6.09M $ 6.09M $ 6.09M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 432.65M $ 432.65M $ 432.65M FDV (оценка при пълна реализация): $ 14.07M $ 14.07M $ 14.07M Рекорд за всички времена: $ 0.1438 $ 0.1438 $ 0.1438 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.005359634359067181 $ 0.005359634359067181 $ 0.005359634359067181 Текуща цена: $ 0.01407 $ 0.01407 $ 0.01407 Научете повече за цената на RWA Inc. (RWAINC)

Токеномика на RWA Inc. (RWAINC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на RWA Inc. (RWAINC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой RWAINC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой RWAINC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на RWAINC, разгледайте цената в реално време на токените RWAINC!

