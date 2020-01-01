Токеномика на RWAI by Virtuals (RWAI) Открийте ключова информация за RWAI by Virtuals (RWAI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за RWAI by Virtuals (RWAI) Rwai is an AI-powered platform designed to simplify the process of researching, reporting, and launching crypto and tokenized real-world asset (RWA) projects. It automates the end-to-end launch process, from idea validation to execution, by eliminating technical complexities and reducing resource requirements. Supported by the $RWAI token, the platform provides data-driven research, comprehensive reporting, and actionable insights to facilitate confident and efficient project launches. Rwai serves investors, developers, and institutions seeking a streamlined path to bringing their blockchain projects to life. Официален уебсайт: https://www.rwai.inc/ Бяла книга: https://www.rwai.inc/#timeline Изследовател на блокове: https://basescan.org/token/0x9a574ea719B5E69df7C783D15C9514A26F3FaF53 Купете RWAI сега!

Токеномика и анализ на цената за RWAI by Virtuals (RWAI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за RWAI by Virtuals (RWAI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общо предлагане: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркулиращо предлагане: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 225,30K $ 225,30K $ 225,30K Рекорд за всички времена: $ 0,00249 $ 0,00249 $ 0,00249 Най-ниска стойност за целия период: $ 0,000203989046542323 $ 0,000203989046542323 $ 0,000203989046542323 Текуща цена: $ 0,0002253 $ 0,0002253 $ 0,0002253 Научете повече за цената на RWAI by Virtuals (RWAI)

Токеномика на RWAI by Virtuals (RWAI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на RWAI by Virtuals (RWAI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой RWAI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой RWAI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на RWAI, разгледайте цената в реално време на токените RWAI!

История на цените на RWAI by Virtuals (RWAI) Анализирането на историята на цените на RWAI помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на RWAI сега!

Прогноза за цената за RWAI Искате ли да знаете какъв път може да поеме RWAI? Нашата страница за прогноза за цената RWAI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените RWAI сега!

