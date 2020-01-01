Токеномика на Allo (RWA) Открийте ключова информация за Allo (RWA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Allo (RWA) Allo is building the world’s first exchange for tokenized stocks with 24/7 trading, low fees and instant settlement to democratize investing. Built on blockchain technology, Allo has tokenized $2.2B in RWAs, staked $50M in BTC, and launched a $100M lending facility. Официален уебсайт: https://www.allo.xyz/ Бяла книга: https://docs.allo.xyz/ Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0x9C8B5CA345247396bDfAc0395638ca9045C6586E Купете RWA сега!

Токеномика и анализ на цената за Allo (RWA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Allo (RWA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 8.95M $ 8.95M $ 8.95M Общо предлагане: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.80B $ 1.80B $ 1.80B FDV (оценка при пълна реализация): $ 49.73M $ 49.73M $ 49.73M Рекорд за всички времена: $ 0.01824 $ 0.01824 $ 0.01824 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.003076171331168132 $ 0.003076171331168132 $ 0.003076171331168132 Текуща цена: $ 0.004973 $ 0.004973 $ 0.004973 Научете повече за цената на Allo (RWA)

Токеномика на Allo (RWA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Allo (RWA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой RWA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой RWA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на RWA, разгледайте цената в реално време на токените RWA!

История на цените на Allo (RWA) Анализирането на историята на цените на RWA помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на RWA сега!

Прогноза за цената за RWA Искате ли да знаете какъв път може да поеме RWA? Нашата страница за прогноза за цената RWA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените RWA сега!

