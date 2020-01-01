Токеномика на RocketX exchange (RVF) Открийте ключова информация за RocketX exchange (RVF), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за RocketX exchange (RVF) RocketX is the most advanced CEX and DEX aggregator that simplifies access to 300+ DEXS & 6 Top CEXs with $100B+ Liquidity via a single UI and API. We help users compare prices and get the best rates with every swap. Supports interoperability between 100+ blockchains (200+ soon) like Bitcoin, Ethereum, Cosmos etc with 1-click cross-chain swap capabilities. Официален уебсайт: https://RocketX.exchange Бяла книга: https://drive.google.com/file/d/1jLnHtjdVgKGGDsiyv9SL9GXFB-217Xl5/view?usp=sharing Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x2fb652314c3d850e9049057bbe9813f1eee882d3 Купете RVF сега!

Токеномика и анализ на цената за RocketX exchange (RVF) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за RocketX exchange (RVF), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 4.61M $ 4.61M $ 4.61M Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 93.69M $ 93.69M $ 93.69M FDV (оценка при пълна реализация): $ 4.92M $ 4.92M $ 4.92M Рекорд за всички времена: $ 0.985 $ 0.985 $ 0.985 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.01723594 $ 0.01723594 $ 0.01723594 Текуща цена: $ 0.04918 $ 0.04918 $ 0.04918 Научете повече за цената на RocketX exchange (RVF)

Токеномика на RocketX exchange (RVF): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на RocketX exchange (RVF) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой RVF токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой RVF токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на RVF, разгледайте цената в реално време на токените RVF!

Как да купя RVF Интересувате се да добавите RocketX exchange (RVF) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на RVF, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате RVF в MEXC сега!

История на цените на RocketX exchange (RVF) Анализирането на историята на цените на RVF помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на RVF сега!

Прогноза за цената за RVF Искате ли да знаете какъв път може да поеме RVF? Нашата страница за прогноза за цената RVF съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените RVF сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!