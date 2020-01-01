Токеномика на RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) Открийте ключова информация за RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) RSIC•GENESIS•RUNE (RUNECOIN), built with the Runes Protocol, is the first Pre-Rune airdropped to the early adopters of Ordinals. It creates a unique opportunity for people to engage with Bitcoin, setting the stage for a more vibrant and user-centric ecosystem. Официален уебсайт: https://runecoin.io/ Изследовател на блокове: https://www.oklink.com/zh-hans/btc/token/runes/840000-28 Купете RUNECOIN сега!

Токеномика и анализ на цената за RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.005275 $ 0.005275 $ 0.005275 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000344926735520473 $ 0.000344926735520473 $ 0.000344926735520473 Текуща цена: $ 0.0007296 $ 0.0007296 $ 0.0007296 Научете повече за цената на RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN)

Токеномика на RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой RUNECOIN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой RUNECOIN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на RUNECOIN, разгледайте цената в реално време на токените RUNECOIN!

Как да купя RUNECOIN Интересувате се да добавите RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на RUNECOIN, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате RUNECOIN в MEXC сега!

История на цените на RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) Анализирането на историята на цените на RUNECOIN помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на RUNECOIN сега!

Прогноза за цената за RUNECOIN Искате ли да знаете какъв път може да поеме RUNECOIN? Нашата страница за прогноза за цената RUNECOIN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените RUNECOIN сега!

