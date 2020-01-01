Токеномика на Ready to Fight (RTF) Открийте ключова информация за Ready to Fight (RTF), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Ready to Fight (RTF) Ready To Fight (RTF) is the 1st SocialFi app for 10M combat sports communities worldwide, led by Oleksandr Usyk and powered by the WBC. Официален уебсайт: https://rtfight.com/ Бяла книга: https://rtfight.com/download/RTF_Whitepaper.pdf?v=1.0.0 Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0xa89e2871a850e0e6fd8f0018ec1fc62fa75440d4 Купете RTF сега!

Токеномика и анализ на цената за Ready to Fight (RTF) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Ready to Fight (RTF), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.38 $ 0.38 $ 0.38 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.009836048565616116 $ 0.009836048565616116 $ 0.009836048565616116 Текуща цена: $ 0.01173 $ 0.01173 $ 0.01173 Научете повече за цената на Ready to Fight (RTF)

Токеномика на Ready to Fight (RTF): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Ready to Fight (RTF) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой RTF токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой RTF токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на RTF, разгледайте цената в реално време на токените RTF!

Как да купя RTF Интересувате се да добавите Ready to Fight (RTF) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на RTF, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате RTF в MEXC сега!

История на цените на Ready to Fight (RTF) Анализирането на историята на цените на RTF помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на RTF сега!

Прогноза за цената за RTF Искате ли да знаете какъв път може да поеме RTF? Нашата страница за прогноза за цената RTF съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените RTF сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!