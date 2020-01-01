Токеномика на Reserve Rights (RSR) Открийте ключова информация за Reserve Rights (RSR), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Reserve Rights (RSR) Резервът е гъвкав пул от стабилни монети, създаден с цел намаляване на риска чрез диверсификация и децентрализирано управление. Официален уебсайт: https://reserve.org/ Бяла книга: https://reserve.org/protocol/introduction/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x320623b8e4ff03373931769a31fc52a4e78b5d70 Купете RSR сега!

Токеномика и анализ на цената за Reserve Rights (RSR) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Reserve Rights (RSR), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 478.72M $ 478.72M $ 478.72M Общо предлагане: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Циркулиращо предлагане: $ 59.04B $ 59.04B $ 59.04B FDV (оценка при пълна реализация): $ 810.80M $ 810.80M $ 810.80M Рекорд за всички времена: $ 0.12 $ 0.12 $ 0.12 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.0012473332974 $ 0.0012473332974 $ 0.0012473332974 Текуща цена: $ 0.008108 $ 0.008108 $ 0.008108 Научете повече за цената на Reserve Rights (RSR)

Токеномика на Reserve Rights (RSR): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Reserve Rights (RSR) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой RSR токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой RSR токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на RSR, разгледайте цената в реално време на токените RSR!

История на цените на Reserve Rights (RSR) Анализирането на историята на цените на RSR помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на RSR сега!

Прогноза за цената за RSR Искате ли да знаете какъв път може да поеме RSR? Нашата страница за прогноза за цената RSR съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените RSR сега!

