Цената в реално време на ROVR Network днес е 0.009306 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за ROVR към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на ROVR в MEXC сега.Цената в реално време на ROVR Network днес е 0.009306 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за ROVR към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на ROVR в MEXC сега.

Повече за ROVR

ROVRценова информация

Какво представлява ROVR

Бяла книга ROVR

Официален уебсайт на ROVR

Токеномика на ROVR

ROVR ценова прогноза

ROVR История

Ръководство за закупуване за ROVR

Конвертор на валута ROVR във фиат

ROVR спот

Предварително пазаруване

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

ROVR Network Лого

ROVR Network цена(ROVR)

1 ROVR към USD - цена в реално време:

$0.009306
-0.21%1D
USD
ROVR Network (ROVR) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:09:32 (UTC+8)

Информация за цената за ROVR Network (ROVR) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.009249
24-часов нисък
$ 0.009415
24-часов висок

$ 0.009249
$ 0.009415
$ 0.021590040558154902
$ 0.008280267387340556
-0.26%

-0.21%

-8.41%

-8.41%

Цената в реално време за ROVR Network (ROVR) е$ 0.009306. През последните 24 часа ROVR се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.009249 до най-висока стойност $ 0.009415, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ROVR е $ 0.021590040558154902, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.008280267387340556.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ROVR има промяна от -0.26% за последния час, -0.21% за 24 часа и -8.41% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за ROVR Network (ROVR)

No.1827

$ 2.00M
$ 91.51K
$ 93.06M
215.29M
9,999,998,876
9,999,998,876
2.15%

SOL

Текущата пазарна капитализация на ROVR Network е $ 2.00M, като 24-часовият обем на търговията е $ 91.51K. Циркулиращото предлагане на ROVR е 215.29M, като общото предлагане е 9999998876. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 93.06M.

История на цените за ROVR Network (ROVR) USD

Проследете промените в цените за ROVR Network днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.00001958-0.21%
30 дни$ -0.002024-17.87%
60 дни$ +0.004306+86.12%
90 дни$ +0.004306+86.12%
ROVR Network Промяна на цената днес

Днес ROVR регистрира промяна от $ -0.00001958 (-0.21%), отразяваща последната му пазарна активност.

ROVR Network 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -0.002024 (-17.87%), което показва краткосрочното представяне на токена.

ROVR Network 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни ROVR отбеляза промяна на $ +0.004306 (+86.12%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

ROVR Network 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ +0.004306 (+86.12%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на ROVR Network (ROVR) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за ROVR Network сега.

Какво е ROVR Network (ROVR)

ROVR is constructing the data backbone for future Spatial AI and intelligent transportation systems. By collecting multi-sensor data — including LiDAR, cameras, IMU, RTK, and more. — and performing advanced sensor fusion, ROVR provides massive, high-quality AI training datasets that empower next-generation applications in autonomous driving, robotics, and Spatial AI. Anyone can contribute seamlessly through the ROVR mobile app, unlocking applications ranging from autonomous driving and smart infrastructure to real-time road intelligence — while earning rewards in a sustainable decentralized data economy.

ROVR Network се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите ROVR Network инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете ROVR наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за ROVR Network в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано ROVR Network купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за ROVR Network (USD)

Колко ще струва ROVR Network (ROVR) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от ROVR Network (ROVR) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за ROVR Network.

Проверете прогнозата за цената за ROVR Network сега!

Токеномика на ROVR Network (ROVR)

Разбирането на токеномиката на ROVR Network (ROVR) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените ROVR сега!

Как да купя ROVR Network (ROVR)

Търсите как да купите ROVR Network? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите ROVR Network от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

ROVR към местни валути

1 ROVR Network(ROVR) към VND
244.88739
1 ROVR Network(ROVR) към AUD
A$0.01414512
1 ROVR Network(ROVR) към GBP
0.00707256
1 ROVR Network(ROVR) към EUR
0.00800316
1 ROVR Network(ROVR) към USD
$0.009306
1 ROVR Network(ROVR) към MYR
RM0.03899214
1 ROVR Network(ROVR) към TRY
0.3913173
1 ROVR Network(ROVR) към JPY
¥1.433124
1 ROVR Network(ROVR) към ARS
ARS$13.48690662
1 ROVR Network(ROVR) към RUB
0.7519248
1 ROVR Network(ROVR) към INR
0.8263728
1 ROVR Network(ROVR) към IDR
Rp155.09993796
1 ROVR Network(ROVR) към PHP
0.54635526
1 ROVR Network(ROVR) към EGP
￡E.0.43952238
1 ROVR Network(ROVR) към BRL
R$0.04997322
1 ROVR Network(ROVR) към CAD
C$0.0130284
1 ROVR Network(ROVR) към BDT
1.13830992
1 ROVR Network(ROVR) към NGN
13.46736402
1 ROVR Network(ROVR) към COP
$35.930466
1 ROVR Network(ROVR) към ZAR
R.0.16127298
1 ROVR Network(ROVR) към UAH
0.3903867
1 ROVR Network(ROVR) към TZS
T.Sh.22.9211433
1 ROVR Network(ROVR) към VES
Bs2.056626
1 ROVR Network(ROVR) към CLP
$8.766252
1 ROVR Network(ROVR) към PKR
Rs2.61396234
1 ROVR Network(ROVR) към KZT
4.93162164
1 ROVR Network(ROVR) към THB
฿0.30160746
1 ROVR Network(ROVR) към TWD
NT$0.28625256
1 ROVR Network(ROVR) към AED
د.إ0.03415302
1 ROVR Network(ROVR) към CHF
Fr0.0074448
1 ROVR Network(ROVR) към HKD
HK$0.07230762
1 ROVR Network(ROVR) към AMD
֏3.5614062
1 ROVR Network(ROVR) към MAD
.د.م0.0860805
1 ROVR Network(ROVR) към MXN
$0.17271936
1 ROVR Network(ROVR) към SAR
ريال0.0348975
1 ROVR Network(ROVR) към ETB
Br1.43517132
1 ROVR Network(ROVR) към KES
KSh1.20224214
1 ROVR Network(ROVR) към JOD
د.أ0.006597954
1 ROVR Network(ROVR) към PLN
0.03433914
1 ROVR Network(ROVR) към RON
лв0.0409464
1 ROVR Network(ROVR) към SEK
kr0.08831394
1 ROVR Network(ROVR) към BGN
лв0.01572714
1 ROVR Network(ROVR) към HUF
Ft3.13016616
1 ROVR Network(ROVR) към CZK
0.1963566
1 ROVR Network(ROVR) към KWD
د.ك0.002847636
1 ROVR Network(ROVR) към ILS
0.0302445
1 ROVR Network(ROVR) към BOB
Bs0.06430446
1 ROVR Network(ROVR) към AZN
0.0158202
1 ROVR Network(ROVR) към TJS
SM0.08570826
1 ROVR Network(ROVR) към GEL
0.02521926
1 ROVR Network(ROVR) към AOA
Kz8.52978654
1 ROVR Network(ROVR) към BHD
.د.ب0.003499056
1 ROVR Network(ROVR) към BMD
$0.009306
1 ROVR Network(ROVR) към DKK
kr0.06020982
1 ROVR Network(ROVR) към HNL
L0.24493392
1 ROVR Network(ROVR) към MUR
0.42565644
1 ROVR Network(ROVR) към NAD
$0.16080768
1 ROVR Network(ROVR) към NOK
kr0.09417672
1 ROVR Network(ROVR) към NZD
$0.01619244
1 ROVR Network(ROVR) към PAB
B/.0.009306
1 ROVR Network(ROVR) към PGK
K0.03917826
1 ROVR Network(ROVR) към QAR
ر.ق0.03387384
1 ROVR Network(ROVR) към RSD
дин.0.94567572
1 ROVR Network(ROVR) към UZS
soʻm112.12045614
1 ROVR Network(ROVR) към ALL
L0.77993586
1 ROVR Network(ROVR) към ANG
ƒ0.01665774
1 ROVR Network(ROVR) към AWG
ƒ0.01665774
1 ROVR Network(ROVR) към BBD
$0.018612
1 ROVR Network(ROVR) към BAM
KM0.01563408
1 ROVR Network(ROVR) към BIF
Fr27.527148
1 ROVR Network(ROVR) към BND
$0.0120978
1 ROVR Network(ROVR) към BSD
$0.009306
1 ROVR Network(ROVR) към JMD
$1.49510196
1 ROVR Network(ROVR) към KHR
37.37345436
1 ROVR Network(ROVR) към KMF
Fr3.964356
1 ROVR Network(ROVR) към LAK
202.30434378
1 ROVR Network(ROVR) към LKR
රු2.83628268
1 ROVR Network(ROVR) към MDL
L0.1572714
1 ROVR Network(ROVR) към MGA
Ar41.918877
1 ROVR Network(ROVR) към MOP
P0.07454106
1 ROVR Network(ROVR) към MVR
0.1423818
1 ROVR Network(ROVR) към MWK
MK16.15623966
1 ROVR Network(ROVR) към MZN
MT0.5946534
1 ROVR Network(ROVR) към NPR
रु1.32126588
1 ROVR Network(ROVR) към PYG
65.998152
1 ROVR Network(ROVR) към RWF
Fr13.521618
1 ROVR Network(ROVR) към SBD
$0.07658838
1 ROVR Network(ROVR) към SCR
0.12916728
1 ROVR Network(ROVR) към SRD
$0.358281
1 ROVR Network(ROVR) към SVC
$0.0814275
1 ROVR Network(ROVR) към SZL
L0.1614591
1 ROVR Network(ROVR) към TMT
m0.032571
1 ROVR Network(ROVR) към TND
د.ت0.027331722
1 ROVR Network(ROVR) към TTD
$0.06300162
1 ROVR Network(ROVR) към UGX
Sh32.422104
1 ROVR Network(ROVR) към XAF
Fr5.285808
1 ROVR Network(ROVR) към XCD
$0.0251262
1 ROVR Network(ROVR) към XOF
Fr5.285808
1 ROVR Network(ROVR) към XPF
Fr0.958518
1 ROVR Network(ROVR) към BWP
P0.12507264
1 ROVR Network(ROVR) към BZD
$0.01870506
1 ROVR Network(ROVR) към CVE
$0.88676874
1 ROVR Network(ROVR) към DJF
Fr1.656468
1 ROVR Network(ROVR) към DOP
$0.59642154
1 ROVR Network(ROVR) към DZD
د.ج1.20950082
1 ROVR Network(ROVR) към FJD
$0.02103156
1 ROVR Network(ROVR) към GNF
Fr80.91567
1 ROVR Network(ROVR) към GTQ
Q0.07137702
1 ROVR Network(ROVR) към GYD
$1.94886252
1 ROVR Network(ROVR) към ISK
kr1.16325

ROVR Network ресурс

За по-задълбочено разбиране на ROVR Network, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Бяла книга
Официален уеб сайт на ROVR Network
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно ROVR Network

Колко струва ROVR Network (ROVR) днес?
Цената в реално време на ROVR в USD е 0.009306 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на ROVR към USD?
Текущата цена на ROVR към USD е $ 0.009306. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на ROVR Network?
Пазарната капитализация за ROVR е $ 2.00M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на ROVR?
Циркулиращото предлагане на ROVR е 215.29M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на ROVR?
ROVR постигна ATH цена от 0.021590040558154902 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на ROVR?
ROVR достигна ATL цена от 0.008280267387340556 USD.
Какъв е обемът на търговията на ROVR?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за ROVR е $ 91.51K USD.
Ще се повиши ли ROVR тази година?
ROVR може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за ROVR за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за ROVR Network (ROVR)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Горещи новини

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

