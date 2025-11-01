Какво е ROVR Network (ROVR)

ROVR is constructing the data backbone for future Spatial AI and intelligent transportation systems. By collecting multi-sensor data — including LiDAR, cameras, IMU, RTK, and more. — and performing advanced sensor fusion, ROVR provides massive, high-quality AI training datasets that empower next-generation applications in autonomous driving, robotics, and Spatial AI. Anyone can contribute seamlessly through the ROVR mobile app, unlocking applications ranging from autonomous driving and smart infrastructure to real-time road intelligence — while earning rewards in a sustainable decentralized data economy.

Хората също питат: Други въпроси относно ROVR Network Колко струва ROVR Network (ROVR) днес? Цената в реално време на ROVR в USD е 0.009306 USD , актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни. Каква е текущата цена на ROVR към USD? $ 0.009306 . Проверете Текущата цена на ROVR към USD е. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени. Каква е пазарната капитализация на ROVR Network? Пазарната капитализация за ROVR е $ 2.00M USD . Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг. Какво е циркулиращото предлагане на ROVR? Циркулиращото предлагане на ROVR е 215.29M USD . Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на ROVR? ROVR постигна ATH цена от 0.021590040558154902 USD . Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на ROVR? ROVR достигна ATL цена от 0.008280267387340556 USD . Какъв е обемът на търговията на ROVR? Обемът на търговията в реално време за 24 часа за ROVR е $ 91.51K USD . Ще се повиши ли ROVR тази година? ROVR може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за ROVR за по-задълбочен анализ.

Важни новини за отрасъла за ROVR Network (ROVR)

Време (UTC+8) Тип Информация 10-31 05:09:00 Индустриални актуализации 1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции 10-31 01:38:24 Експертни анализи Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката 10-30 11:46:23 Валутна политика Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед 10-30 07:20:09 Валутна политика Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше 10-28 21:35:49 Индустриални актуализации Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден 10-28 14:23:33 Индустриални актуализации Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

