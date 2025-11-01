ROVR Network цена(ROVR)
Цената в реално време за ROVR Network (ROVR) е$ 0.009306. През последните 24 часа ROVR се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.009249 до най-висока стойност $ 0.009415, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ROVR е $ 0.021590040558154902, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.008280267387340556.
Що се отнася до краткосрочното представяне, ROVR има промяна от -0.26% за последния час, -0.21% за 24 часа и -8.41% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.
Текущата пазарна капитализация на ROVR Network е $ 2.00M, като 24-часовият обем на търговията е $ 91.51K. Циркулиращото предлагане на ROVR е 215.29M, като общото предлагане е 9999998876. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 93.06M.
Проследете промените в цените за ROVR Network днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:
|Период
|Промяна (USD)
|Промяна (%)
|Днес
|$ -0.00001958
|-0.21%
|30 дни
|$ -0.002024
|-17.87%
|60 дни
|$ +0.004306
|+86.12%
|90 дни
|$ +0.004306
|+86.12%
Днес ROVR регистрира промяна от $ -0.00001958 (-0.21%), отразяваща последната му пазарна активност.
През последните 30 дни цената се промени с $ -0.002024 (-17.87%), което показва краткосрочното представяне на токена.
При разширяване на прегледа до 60 дни ROVR отбеляза промяна на $ +0.004306 (+86.12%), което дава по-широка перспектива за представянето му.
Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ +0.004306 (+86.12%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.
ROVR is constructing the data backbone for future Spatial AI and intelligent transportation systems. By collecting multi-sensor data — including LiDAR, cameras, IMU, RTK, and more. — and performing advanced sensor fusion, ROVR provides massive, high-quality AI training datasets that empower next-generation applications in autonomous driving, robotics, and Spatial AI. Anyone can contribute seamlessly through the ROVR mobile app, unlocking applications ranging from autonomous driving and smart infrastructure to real-time road intelligence — while earning rewards in a sustainable decentralized data economy.
ROVR Network се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите ROVR Network инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.
Освен това можете:
- Проверете ROVR наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за ROVR Network в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.
Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано ROVR Network купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.
