Токеномика на Router Protocol (ROUTE) Открийте ключова информация за Router Protocol (ROUTE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Router Protocol (ROUTE) Router Protocol is a crosschain-liquidity aggregator platform that was built to seamlessly provide bridging infrastructure between current and emerging Layer 1 and Layer 2 blockchain solutions. The goal is to enable users to swap their assets from different networks seamlessly in a near-instant and low-cost manner. Официален уебсайт: https://www.routerprotocol.com/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x60F67E1015b3f069DD4358a78c38f83fE3a667A9 Купете ROUTE сега!

Токеномика и анализ на цената за Router Protocol (ROUTE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Router Protocol (ROUTE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 3.26M $ 3.26M $ 3.26M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 452.67M $ 452.67M $ 452.67M FDV (оценка при пълна реализация): $ 7.21M $ 7.21M $ 7.21M Рекорд за всички времена: $ 0.08 $ 0.08 $ 0.08 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.003755757650098377 $ 0.003755757650098377 $ 0.003755757650098377 Текуща цена: $ 0.00721 $ 0.00721 $ 0.00721 Научете повече за цената на Router Protocol (ROUTE)

Токеномика на Router Protocol (ROUTE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Router Protocol (ROUTE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ROUTE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ROUTE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ROUTE, разгледайте цената в реално време на токените ROUTE!

Как да купя ROUTE Интересувате се да добавите Router Protocol (ROUTE) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на ROUTE, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате ROUTE в MEXC сега!

История на цените на Router Protocol (ROUTE) Анализирането на историята на цените на ROUTE помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на ROUTE сега!

Прогноза за цената за ROUTE Искате ли да знаете какъв път може да поеме ROUTE? Нашата страница за прогноза за цената ROUTE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ROUTE сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!