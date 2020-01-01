Токеномика на The Root Network (ROOT) Открийте ключова информация за The Root Network (ROOT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за The Root Network (ROOT) ROOT is the lifeforce of The Root Network. More than just a blockchain, The Root Network is decentralized, community-owned and designed to power and connect digital experiences within Futureverse and beyond. Официален уебсайт: https://www.therootnetwork.com/ Бяла книга: https://www.futureverse.com/research?index=whitepaper Изследовател на блокове: https://rootscan.io/ Купете ROOT сега!

Токеномика и анализ на цената за The Root Network (ROOT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за The Root Network (ROOT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 12.25M $ 12.25M $ 12.25M Общо предлагане: $ 12.00B $ 12.00B $ 12.00B Циркулиращо предлагане: $ 3.36B $ 3.36B $ 3.36B FDV (оценка при пълна реализация): $ 43.76M $ 43.76M $ 43.76M Рекорд за всички времена: $ 0.1329 $ 0.1329 $ 0.1329 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.002998370160641525 $ 0.002998370160641525 $ 0.002998370160641525 Текуща цена: $ 0.003647 $ 0.003647 $ 0.003647 Научете повече за цената на The Root Network (ROOT)

Токеномика на The Root Network (ROOT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на The Root Network (ROOT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ROOT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ROOT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ROOT, разгледайте цената в реално време на токените ROOT!

Как да купя ROOT Интересувате се да добавите The Root Network (ROOT) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на ROOT, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате ROOT в MEXC сега!

История на цените на The Root Network (ROOT) Анализирането на историята на цените на ROOT помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на ROOT сега!

Прогноза за цената за ROOT Искате ли да знаете какъв път може да поеме ROOT? Нашата страница за прогноза за цената ROOT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ROOT сега!

