Reality Metaverse tokenizes the world's top landmarks into fractional shares (NFTs) and rewards the holders of shares with royalties from high-revenue mobile games. Официален уебсайт: http://realitymeta.io/ Бяла книга: https://drive.google.com/file/d/1xKDaSsrJdQD9fOHSGMiWsLNtZUkCqPxm/view?usp=drive_link Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x423352f2c6e0e72422b69af03aba259310146d90

Токеномика и анализ на цената за Reality Metaverse (RMV) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Reality Metaverse (RMV), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 669.71K $ 669.71K $ 669.71K Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 249.89M $ 249.89M $ 249.89M FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.11 $ 0.11 $ 0.11 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.001912759135737554 $ 0.001912759135737554 $ 0.001912759135737554 Текуща цена: $ 0.00268 $ 0.00268 $ 0.00268 Научете повече за цената на Reality Metaverse (RMV)

Токеномика на Reality Metaverse (RMV): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Reality Metaverse (RMV) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой RMV токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой RMV токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на RMV, разгледайте цената в реално време на токените RMV!

Как да купя RMV Интересувате се да добавите Reality Metaverse (RMV) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на RMV, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия.

История на цените на Reality Metaverse (RMV) Анализирането на историята на цените на RMV помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на RMV сега!

Прогноза за цената за RMV Искате ли да знаете какъв път може да поеме RMV? Нашата страница за прогноза за цената RMV съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените RMV сега!

