Токеномика на RejuveAI (RJV) Открийте ключова информация за RejuveAI (RJV), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.

Информация за RejuveAI (RJV) Rejuve.AI is a decentralized, AI-driven longevity research network allowing people from all over the world to track their health data, receive valuable insights, contribute to cutting-edge longevity research, and earn rewards. Users contribute data in a mobile app in exchange for RJV tokens, which can be used to purchase health products & services (such as supplements, test kits, genome sequencing kits, wearables, etc.) at discounted member rates. Официален уебсайт: https://rejuve.ai/ Бяла книга: https://rejuve.ai/wp-content/uploads/2023/02/Rejuve-Network-Whitepaper-1.1-1.pdf Изследовател на блокове: https://etherscan.io/address/0xa1f410f13B6007fCa76833ee7eb58478D47Bc5Ef Купете RJV сега!

Токеномика и анализ на цената за RejuveAI (RJV) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за RejuveAI (RJV), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 2.85M $ 2.85M $ 2.85M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 565.83M $ 565.83M $ 565.83M FDV (оценка при пълна реализация): $ 5.04M $ 5.04M $ 5.04M Рекорд за всички времена: $ 0.145 $ 0.145 $ 0.145 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.004182309505969666 $ 0.004182309505969666 $ 0.004182309505969666 Текуща цена: $ 0.00504 $ 0.00504 $ 0.00504 Научете повече за цената на RejuveAI (RJV)

Токеномика на RejuveAI (RJV): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на RejuveAI (RJV) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой RJV токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой RJV токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на RJV, разгледайте цената в реално време на токените RJV!

Как да купя RJV

История на цените на RejuveAI (RJV) Анализирането на историята на цените на RJV помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на RJV сега!

Прогноза за цената за RJV Искате ли да знаете какъв път може да поеме RJV? Нашата страница за прогноза за цената RJV съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените RJV сега!

