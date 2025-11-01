БорсаDEX+
Цената в реално време на Rizenet Token днес е 0.01322 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за RIZE към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на RIZE в MEXC сега.

Rizenet Token (RIZE) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:09:25 (UTC+8)

Информация за цената за Rizenet Token (RIZE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.0124
$ 0.0124$ 0.0124
24-часов нисък
$ 0.0143
$ 0.0143$ 0.0143
24-часов висок

$ 0.0124
$ 0.0124$ 0.0124

$ 0.0143
$ 0.0143$ 0.0143

$ 0.10217127339481945
$ 0.10217127339481945$ 0.10217127339481945

$ 0.010133475714606262
$ 0.010133475714606262$ 0.010133475714606262

+0.91%

+0.99%

-7.43%

-7.43%

Цената в реално време за Rizenet Token (RIZE) е$ 0.01322. През последните 24 часа RIZE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.0124 до най-висока стойност $ 0.0143, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на RIZE е $ 0.10217127339481945, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.010133475714606262.

Що се отнася до краткосрочното представяне, RIZE има промяна от +0.91% за последния час, +0.99% за 24 часа и -7.43% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Rizenet Token (RIZE)

No.1022

$ 12.84M
$ 12.84M$ 12.84M

$ 43.01K
$ 43.01K$ 43.01K

$ 66.10M
$ 66.10M$ 66.10M

971.11M
971.11M 971.11M

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

4,998,464,558.174376
4,998,464,558.174376 4,998,464,558.174376

19.42%

BASE

Текущата пазарна капитализация на Rizenet Token е $ 12.84M, като 24-часовият обем на търговията е $ 43.01K. Циркулиращото предлагане на RIZE е 971.11M, като общото предлагане е 4998464558.174376. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 66.10M.

История на цените за Rizenet Token (RIZE) USD

Проследете промените в цените за Rizenet Token днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +0.0001296+0.99%
30 дни$ -0.00102-7.17%
60 дни$ -0.00899-40.48%
90 дни$ -0.03522-72.71%
Rizenet Token Промяна на цената днес

Днес RIZE регистрира промяна от $ +0.0001296 (+0.99%), отразяваща последната му пазарна активност.

Rizenet Token 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -0.00102 (-7.17%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Rizenet Token 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни RIZE отбеляза промяна на $ -0.00899 (-40.48%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Rizenet Token 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ -0.03522 (-72.71%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Rizenet Token (RIZE) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Rizenet Token сега.

Какво е Rizenet Token (RIZE)

T-RIZE is an institutional-grade platform for tokenizing real-world assets (RWAs). It supports access to high-quality assets by connecting with regulated distributors and incorporates privacy-preserving decentralized machine learning to assist in due diligence, risk analysis, and valuation.

Rizenet Token се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Rizenet Token инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете RIZE наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Rizenet Token в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Rizenet Token купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Rizenet Token (USD)

Колко ще струва Rizenet Token (RIZE) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Rizenet Token (RIZE) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Rizenet Token.

Проверете прогнозата за цената за Rizenet Token сега!

Токеномика на Rizenet Token (RIZE)

Разбирането на токеномиката на Rizenet Token (RIZE) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените RIZE сега!

Как да купя Rizenet Token (RIZE)

Търсите как да купите Rizenet Token? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Rizenet Token от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

RIZE към местни валути

За по-задълбочено разбиране на Rizenet Token, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Бяла книга
Официален уеб сайт на Rizenet Token
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Rizenet Token

Колко струва Rizenet Token (RIZE) днес?
Цената в реално време на RIZE в USD е 0.01322 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на RIZE към USD?
Текущата цена на RIZE към USD е $ 0.01322. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Rizenet Token?
Пазарната капитализация за RIZE е $ 12.84M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на RIZE?
Циркулиращото предлагане на RIZE е 971.11M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на RIZE?
RIZE постигна ATH цена от 0.10217127339481945 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на RIZE?
RIZE достигна ATL цена от 0.010133475714606262 USD.
Какъв е обемът на търговията на RIZE?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за RIZE е $ 43.01K USD.
Ще се повиши ли RIZE тази година?
RIZE може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за RIZE за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за Rizenet Token (RIZE)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

