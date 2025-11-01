БорсаDEX+
Цената в реално време на River днес е 7.0381 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за RIVER към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на RIVER в MEXC сега.

River Лого

River цена(RIVER)

1 RIVER към USD - цена в реално време:

$7.037
$7.037$7.037
-1.62%1D
USD
River (RIVER) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:40:18 (UTC+8)

Информация за цената за River (RIVER) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 6.9722
$ 6.9722$ 6.9722
24-часов нисък
$ 8.4141
$ 8.4141$ 8.4141
24-часов висок

$ 6.9722
$ 6.9722$ 6.9722

$ 8.4141
$ 8.4141$ 8.4141

$ 10.246419991222751
$ 10.246419991222751$ 10.246419991222751

$ 1.137662800262792
$ 1.137662800262792$ 1.137662800262792

-1.05%

-1.61%

-20.72%

-20.72%

Цената в реално време за River (RIVER) е$ 7.0381. През последните 24 часа RIVER се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 6.9722 до най-висока стойност $ 8.4141, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на RIVER е $ 10.246419991222751, а най-ниската цена за всички времена е $ 1.137662800262792.

Що се отнася до краткосрочното представяне, RIVER има промяна от -1.05% за последния час, -1.61% за 24 часа и -20.72% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за River (RIVER)

No.254

$ 137.95M
$ 137.95M$ 137.95M

$ 661.39K
$ 661.39K$ 661.39K

$ 703.81M
$ 703.81M$ 703.81M

19.60M
19.60M 19.60M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

19.60%

ETH

Текущата пазарна капитализация на River е $ 137.95M, като 24-часовият обем на търговията е $ 661.39K. Циркулиращото предлагане на RIVER е 19.60M, като общото предлагане е 100000000. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 703.81M.

История на цените за River (RIVER) USD

Проследете промените в цените за River днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.115877-1.61%
30 дни$ +4.5667+184.78%
60 дни$ +6.5381+1,307.62%
90 дни$ +6.5381+1,307.62%
River Промяна на цената днес

Днес RIVER регистрира промяна от $ -0.115877 (-1.61%), отразяваща последната му пазарна активност.

River 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ +4.5667 (+184.78%), което показва краткосрочното представяне на токена.

River 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни RIVER отбеляза промяна на $ +6.5381 (+1,307.62%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

River 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ +6.5381 (+1,307.62%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на River (RIVER) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за River сега.

Какво е River (RIVER)

River is building a chain-abstraction stablecoin system that enables cross-chain collateral, yield, and liquidity—all without bridging. Powered by the omni-CDP stablecoin satUSD, users can earn, leverage, and scale across different ecosystems natively.

River се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите River инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете RIVER наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за River в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано River купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за River (USD)

Колко ще струва River (RIVER) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от River (RIVER) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за River.

Проверете прогнозата за цената за River сега!

Токеномика на River (RIVER)

Разбирането на токеномиката на River (RIVER) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените RIVER сега!

Как да купя River (RIVER)

Търсите как да купите River? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите River от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

RIVER към местни валути

1 River(RIVER) към VND
185,207.6015
1 River(RIVER) към AUD
A$10.697912
1 River(RIVER) към GBP
5.348956
1 River(RIVER) към EUR
6.052766
1 River(RIVER) към USD
$7.0381
1 River(RIVER) към MYR
RM29.489639
1 River(RIVER) към TRY
295.952105
1 River(RIVER) към JPY
¥1,083.8674
1 River(RIVER) към ARS
ARS$10,185.327177
1 River(RIVER) към RUB
568.67848
1 River(RIVER) към INR
624.912899
1 River(RIVER) към IDR
Rp117,301.619746
1 River(RIVER) към PHP
413.066089
1 River(RIVER) към EGP
￡E.332.479844
1 River(RIVER) към BRL
R$37.794597
1 River(RIVER) към CAD
C$9.85334
1 River(RIVER) към BDT
860.900392
1 River(RIVER) към NGN
10,185.327177
1 River(RIVER) към COP
$27,174.1041
1 River(RIVER) към ZAR
R.122.040654
1 River(RIVER) към UAH
295.248295
1 River(RIVER) към TZS
T.Sh.17,335.192205
1 River(RIVER) към VES
Bs1,555.4201
1 River(RIVER) към CLP
$6,629.8902
1 River(RIVER) към PKR
Rs1,976.931909
1 River(RIVER) към KZT
3,729.770714
1 River(RIVER) към THB
฿228.03444
1 River(RIVER) към TWD
NT$216.562337
1 River(RIVER) към AED
د.إ25.829827
1 River(RIVER) към CHF
Fr5.63048
1 River(RIVER) към HKD
HK$54.686037
1 River(RIVER) към AMD
֏2,693.48087
1 River(RIVER) към MAD
.د.م65.102425
1 River(RIVER) към MXN
$130.767898
1 River(RIVER) към SAR
ريال26.392875
1 River(RIVER) към ETB
Br1,085.415782
1 River(RIVER) към KES
KSh909.252139
1 River(RIVER) към JOD
د.أ4.9900129
1 River(RIVER) към PLN
25.970589
1 River(RIVER) към RON
лв31.038021
1 River(RIVER) към SEK
kr66.86195
1 River(RIVER) към BGN
лв11.894389
1 River(RIVER) към HUF
Ft2,367.335316
1 River(RIVER) към CZK
148.574291
1 River(RIVER) към KWD
د.ك2.1536586
1 River(RIVER) към ILS
22.873825
1 River(RIVER) към BOB
Bs48.633271
1 River(RIVER) към AZN
11.96477
1 River(RIVER) към TJS
SM64.820901
1 River(RIVER) към GEL
19.073251
1 River(RIVER) към AOA
Kz6,451.052079
1 River(RIVER) към BHD
.د.ب2.6463256
1 River(RIVER) към BMD
$7.0381
1 River(RIVER) към DKK
kr45.536507
1 River(RIVER) към HNL
L185.242792
1 River(RIVER) към MUR
321.922694
1 River(RIVER) към NAD
$121.618368
1 River(RIVER) към NOK
kr71.225572
1 River(RIVER) към NZD
$12.246294
1 River(RIVER) към PAB
B/.7.0381
1 River(RIVER) към PGK
K29.630401
1 River(RIVER) към QAR
ر.ق25.618684
1 River(RIVER) към RSD
дин.715.77477
1 River(RIVER) към UZS
soʻm84,796.366039
1 River(RIVER) към ALL
L589.863161
1 River(RIVER) към ANG
ƒ12.598199
1 River(RIVER) към AWG
ƒ12.598199
1 River(RIVER) към BBD
$14.0762
1 River(RIVER) към BAM
KM11.824008
1 River(RIVER) към BIF
Fr20,818.6998
1 River(RIVER) към BND
$9.14953
1 River(RIVER) към BSD
$7.0381
1 River(RIVER) към JMD
$1,130.741146
1 River(RIVER) към KHR
28,265.431886
1 River(RIVER) към KMF
Fr2,998.2306
1 River(RIVER) към LAK
153,002.170853
1 River(RIVER) към LKR
රු2,145.072118
1 River(RIVER) към MDL
L118.94389
1 River(RIVER) към MGA
Ar31,703.12145
1 River(RIVER) към MOP
P56.375181
1 River(RIVER) към MVR
107.68293
1 River(RIVER) към MWK
MK12,218.915791
1 River(RIVER) към MZN
MT449.73459
1 River(RIVER) към NPR
रु999.269438
1 River(RIVER) към PYG
49,914.2052
1 River(RIVER) към RWF
Fr10,226.3593
1 River(RIVER) към SBD
$57.923563
1 River(RIVER) към SCR
97.688828
1 River(RIVER) към SRD
$270.96685
1 River(RIVER) към SVC
$61.583375
1 River(RIVER) към SZL
L122.111035
1 River(RIVER) към TMT
m24.63335
1 River(RIVER) към TND
د.ت20.6708997
1 River(RIVER) към TTD
$47.647937
1 River(RIVER) към UGX
Sh24,520.7404
1 River(RIVER) към XAF
Fr4,004.6789
1 River(RIVER) към XCD
$19.00287
1 River(RIVER) към XOF
Fr4,004.6789
1 River(RIVER) към XPF
Fr724.9243
1 River(RIVER) към BWP
P94.592064
1 River(RIVER) към BZD
$14.146581
1 River(RIVER) към CVE
$670.660549
1 River(RIVER) към DJF
Fr1,245.7437
1 River(RIVER) към DOP
$451.071829
1 River(RIVER) към DZD
د.ج914.741857
1 River(RIVER) към FJD
$15.906106
1 River(RIVER) към GNF
Fr61,196.2795
1 River(RIVER) към GTQ
Q53.982227
1 River(RIVER) към GYD
$1,473.918902
1 River(RIVER) към ISK
kr879.7625

River ресурс

За по-задълбочено разбиране на River, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Бяла книга
Официален уеб сайт на River
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно River

Колко струва River (RIVER) днес?
Цената в реално време на RIVER в USD е 7.0381 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на RIVER към USD?
Текущата цена на RIVER към USD е $ 7.0381. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на River?
Пазарната капитализация за RIVER е $ 137.95M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на RIVER?
Циркулиращото предлагане на RIVER е 19.60M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на RIVER?
RIVER постигна ATH цена от 10.246419991222751 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на RIVER?
RIVER достигна ATL цена от 1.137662800262792 USD.
Какъв е обемът на търговията на RIVER?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за RIVER е $ 661.39K USD.
Ще се повиши ли RIVER тази година?
RIVER може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за RIVER за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:40:18 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за River (RIVER)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

Калкулатор RIVER-към-USD

Сума

RIVER
RIVER
USD
USD

1 RIVER = 7.0381 USD

Търговия на RIVER

RIVER/USDT
$7.037
$7.037$7.037
-1.55%

Присъединете се към MEXC днес

-- Такса спот създател, -- Такса спот приемател
-- Такса за създател на фючърси, -- Такса за приемател на фючърси

