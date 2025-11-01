БорсаDEX+
Цената в реално време на Sunrise Layer днес е 0.008991 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за RISE към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на RISE в MEXC сега.

Повече за RISE

RISEценова информация

Какво представлява RISE

Бяла книга RISE

Официален уебсайт на RISE

Токеномика на RISE

RISE ценова прогноза

RISE История

Ръководство за закупуване за RISE

Конвертор на валута RISE във фиат

RISE спот

RISE USDT-M фючърси

Предварително пазаруване

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

Sunrise Layer Лого

Sunrise Layer цена(RISE)

1 RISE към USD - цена в реално време:

$0.008991
-1.34%1D
USD
Sunrise Layer (RISE) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:09:18 (UTC+8)

Информация за цената за Sunrise Layer (RISE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.008831
24-часов нисък
$ 0.009176
24-часов висок

$ 0.008831
$ 0.009176
--
--
-1.35%

-1.34%

+0.80%

+0.80%

Цената в реално време за Sunrise Layer (RISE) е$ 0.008991. През последните 24 часа RISE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.008831 до най-висока стойност $ 0.009176, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на RISE е --, а най-ниската цена за всички времена е --.

Що се отнася до краткосрочното представяне, RISE има промяна от -1.35% за последния час, -1.34% за 24 часа и +0.80% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Sunrise Layer (RISE)

--
$ 94.49K
$ 94.49K$ 94.49K

$ 4.50M
$ 4.50M$ 4.50M

--
500,000,000
500,000,000 500,000,000

SUNRISE

Текущата пазарна капитализация на Sunrise Layer е --, като 24-часовият обем на търговията е $ 94.49K. Циркулиращото предлагане на RISE е --, като общото предлагане е 500000000. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 4.50M.

История на цените за Sunrise Layer (RISE) USD

Проследете промените в цените за Sunrise Layer днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.00012212-1.34%
30 дни$ -0.001223-11.98%
60 дни$ -0.003128-25.82%
90 дни$ -0.031009-77.53%
Sunrise Layer Промяна на цената днес

Днес RISE регистрира промяна от $ -0.00012212 (-1.34%), отразяваща последната му пазарна активност.

Sunrise Layer 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -0.001223 (-11.98%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Sunrise Layer 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни RISE отбеляза промяна на $ -0.003128 (-25.82%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Sunrise Layer 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ -0.031009 (-77.53%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Sunrise Layer (RISE) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Sunrise Layer сега.

Какво е Sunrise Layer (RISE)

Integrating Data Availability layer and Liquidity Hub functions into a single platform powered by Proof-of-Liquidity — enabling sovereign rollups and leading L1s like Ethereum and Solana to connect seamlessly through deep, shared liquidity.

Sunrise Layer се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Sunrise Layer инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете RISE наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Sunrise Layer в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Sunrise Layer купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Sunrise Layer (USD)

Колко ще струва Sunrise Layer (RISE) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Sunrise Layer (RISE) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Sunrise Layer.

Проверете прогнозата за цената за Sunrise Layer сега!

Токеномика на Sunrise Layer (RISE)

Разбирането на токеномиката на Sunrise Layer (RISE) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените RISE сега!

Как да купя Sunrise Layer (RISE)

Търсите как да купите Sunrise Layer? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Sunrise Layer от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

Sunrise Layer ресурс

За по-задълбочено разбиране на Sunrise Layer, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Бяла книга
Официален уеб сайт на Sunrise Layer
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Sunrise Layer

Колко струва Sunrise Layer (RISE) днес?
Цената в реално време на RISE в USD е 0.008991 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на RISE към USD?
Текущата цена на RISE към USD е $ 0.008991. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Sunrise Layer?
Пазарната капитализация за RISE е -- USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на RISE?
Циркулиращото предлагане на RISE е -- USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на RISE?
RISE постигна ATH цена от -- USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на RISE?
RISE достигна ATL цена от -- USD.
Какъв е обемът на търговията на RISE?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за RISE е $ 94.49K USD.
Ще се повиши ли RISE тази година?
RISE може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за RISE за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за Sunrise Layer (RISE)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Горещи новини

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Вижте повече

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

Калкулатор RISE-към-USD

Сума

RISE
RISE
USD
USD

1 RISE = 0.008991 USD

Търговия на RISE

RISE/USDT
$0.008991
$0.008991$0.008991
-1.34%

Присъединете се към MEXC днес

-- Такса спот създател, -- Такса спот приемател
-- Такса за създател на фючърси, -- Такса за приемател на фючърси

