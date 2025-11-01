БорсаDEX+
Цената в реално време на Hyperion днес е 0.4161 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за RION към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на RION в MEXC сега.

-1.04%1D
Hyperion (RION) Ценова графика на живо
Информация за цената за Hyperion (RION) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.3951
24-часов нисък
$ 0.421
24-часов висок

$ 0.3951
$ 0.421
$ 1.2065187860831725
$ 0.02813140542022481
-1.00%

-1.04%

+5.36%

+5.36%

Цената в реално време за Hyperion (RION) е$ 0.4161. През последните 24 часа RION се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.3951 до най-висока стойност $ 0.421, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на RION е $ 1.2065187860831725, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.02813140542022481.

Що се отнася до краткосрочното представяне, RION има промяна от -1.00% за последния час, -1.04% за 24 часа и +5.36% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Hyperion (RION)

No.1238

$ 7.91M
$ 74.15K
$ 41.61M
19.00M
100,000,000
100,000,000
19.00%

BSC

Текущата пазарна капитализация на Hyperion е $ 7.91M, като 24-часовият обем на търговията е $ 74.15K. Циркулиращото предлагане на RION е 19.00M, като общото предлагане е 100000000. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 41.61M.

История на цените за Hyperion (RION) USD

Проследете промените в цените за Hyperion днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.004366-1.04%
30 дни$ -0.0009-0.22%
60 дни$ +0.0097+2.38%
90 дни$ -0.1716-29.20%
Hyperion Промяна на цената днес

Днес RION регистрира промяна от $ -0.004366 (-1.04%), отразяваща последната му пазарна активност.

Hyperion 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -0.0009 (-0.22%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Hyperion 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни RION отбеляза промяна на $ +0.0097 (+2.38%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Hyperion 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ -0.1716 (-29.20%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Hyperion (RION) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Hyperion сега.

Какво е Hyperion (RION)

Hyperion is a high-performance platform powered by Aptos’ parallel execution engine. By combining swap aggregation, market-making (CLMM and the upcoming DLMM), and vault strategies into one seamless on-chain experience, Hyperion is building the unified liquidity and trading layer of Aptos.

Hyperion се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Hyperion инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете RION наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Hyperion в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Hyperion купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Hyperion (USD)

Колко ще струва Hyperion (RION) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Hyperion (RION) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Hyperion.

Проверете прогнозата за цената за Hyperion сега!

Токеномика на Hyperion (RION)

Разбирането на токеномиката на Hyperion (RION) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените RION сега!

Как да купя Hyperion (RION)

Търсите как да купите Hyperion? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Hyperion от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

RION към местни валути

1 Hyperion(RION) към VND
10,949.6715
1 Hyperion(RION) към AUD
A$0.632472
1 Hyperion(RION) към GBP
0.316236
1 Hyperion(RION) към EUR
0.357846
1 Hyperion(RION) към USD
$0.4161
1 Hyperion(RION) към MYR
RM1.743459
1 Hyperion(RION) към TRY
17.497005
1 Hyperion(RION) към JPY
¥64.0794
1 Hyperion(RION) към ARS
ARS$603.041247
1 Hyperion(RION) към RUB
33.62088
1 Hyperion(RION) към INR
36.94968
1 Hyperion(RION) към IDR
Rp6,934.997226
1 Hyperion(RION) към PHP
24.429231
1 Hyperion(RION) към EGP
￡E.19.652403
1 Hyperion(RION) към BRL
R$2.234457
1 Hyperion(RION) към CAD
C$0.58254
1 Hyperion(RION) към BDT
50.897352
1 Hyperion(RION) към NGN
602.167437
1 Hyperion(RION) към COP
$1,606.5621
1 Hyperion(RION) към ZAR
R.7.211013
1 Hyperion(RION) към UAH
17.455395
1 Hyperion(RION) към TZS
T.Sh.1,024.875105
1 Hyperion(RION) към VES
Bs91.9581
1 Hyperion(RION) към CLP
$391.9662
1 Hyperion(RION) към PKR
Rs116.878329
1 Hyperion(RION) към KZT
220.508034
1 Hyperion(RION) към THB
฿13.485801
1 Hyperion(RION) към TWD
NT$12.799236
1 Hyperion(RION) към AED
د.إ1.527087
1 Hyperion(RION) към CHF
Fr0.33288
1 Hyperion(RION) към HKD
HK$3.233097
1 Hyperion(RION) към AMD
֏159.24147
1 Hyperion(RION) към MAD
.د.م3.848925
1 Hyperion(RION) към MXN
$7.722816
1 Hyperion(RION) към SAR
ريال1.560375
1 Hyperion(RION) към ETB
Br64.170942
1 Hyperion(RION) към KES
KSh53.755959
1 Hyperion(RION) към JOD
د.أ0.2950149
1 Hyperion(RION) към PLN
1.535409
1 Hyperion(RION) към RON
лв1.83084
1 Hyperion(RION) към SEK
kr3.948789
1 Hyperion(RION) към BGN
лв0.703209
1 Hyperion(RION) към HUF
Ft139.959396
1 Hyperion(RION) към CZK
8.77971
1 Hyperion(RION) към KWD
د.ك0.1273266
1 Hyperion(RION) към ILS
1.352325
1 Hyperion(RION) към BOB
Bs2.875251
1 Hyperion(RION) към AZN
0.70737
1 Hyperion(RION) към TJS
SM3.832281
1 Hyperion(RION) към GEL
1.127631
1 Hyperion(RION) към AOA
Kz381.393099
1 Hyperion(RION) към BHD
.د.ب0.1564536
1 Hyperion(RION) към BMD
$0.4161
1 Hyperion(RION) към DKK
kr2.692167
1 Hyperion(RION) към HNL
L10.951752
1 Hyperion(RION) към MUR
19.032414
1 Hyperion(RION) към NAD
$7.190208
1 Hyperion(RION) към NOK
kr4.210932
1 Hyperion(RION) към NZD
$0.724014
1 Hyperion(RION) към PAB
B/.0.4161
1 Hyperion(RION) към PGK
K1.751781
1 Hyperion(RION) към QAR
ر.ق1.514604
1 Hyperion(RION) към RSD
дин.42.284082
1 Hyperion(RION) към UZS
soʻm5,013.251859
1 Hyperion(RION) към ALL
L34.873341
1 Hyperion(RION) към ANG
ƒ0.744819
1 Hyperion(RION) към AWG
ƒ0.744819
1 Hyperion(RION) към BBD
$0.8322
1 Hyperion(RION) към BAM
KM0.699048
1 Hyperion(RION) към BIF
Fr1,230.8238
1 Hyperion(RION) към BND
$0.54093
1 Hyperion(RION) към BSD
$0.4161
1 Hyperion(RION) към JMD
$66.850626
1 Hyperion(RION) към KHR
1,671.082566
1 Hyperion(RION) към KMF
Fr177.2586
1 Hyperion(RION) към LAK
9,045.651993
1 Hyperion(RION) към LKR
රු126.818958
1 Hyperion(RION) към MDL
L7.03209
1 Hyperion(RION) към MGA
Ar1,874.32245
1 Hyperion(RION) към MOP
P3.332961
1 Hyperion(RION) към MVR
6.36633
1 Hyperion(RION) към MWK
MK722.395371
1 Hyperion(RION) към MZN
MT26.58879
1 Hyperion(RION) към NPR
रु59.077878
1 Hyperion(RION) към PYG
2,950.9812
1 Hyperion(RION) към RWF
Fr604.5933
1 Hyperion(RION) към SBD
$3.424503
1 Hyperion(RION) към SCR
5.775468
1 Hyperion(RION) към SRD
$16.01985
1 Hyperion(RION) към SVC
$3.640875
1 Hyperion(RION) към SZL
L7.219335
1 Hyperion(RION) към TMT
m1.45635
1 Hyperion(RION) към TND
د.ت1.2220857
1 Hyperion(RION) към TTD
$2.816997
1 Hyperion(RION) към UGX
Sh1,449.6924
1 Hyperion(RION) към XAF
Fr236.3448
1 Hyperion(RION) към XCD
$1.12347
1 Hyperion(RION) към XOF
Fr236.3448
1 Hyperion(RION) към XPF
Fr42.8583
1 Hyperion(RION) към BWP
P5.592384
1 Hyperion(RION) към BZD
$0.836361
1 Hyperion(RION) към CVE
$39.650169
1 Hyperion(RION) към DJF
Fr74.0658
1 Hyperion(RION) към DOP
$26.667849
1 Hyperion(RION) към DZD
د.ج54.080517
1 Hyperion(RION) към FJD
$0.940386
1 Hyperion(RION) към GNF
Fr3,617.9895
1 Hyperion(RION) към GTQ
Q3.191487
1 Hyperion(RION) към GYD
$87.139662
1 Hyperion(RION) към ISK
kr52.0125

Hyperion ресурс

За по-задълбочено разбиране на Hyperion, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Бяла книга
Официален уеб сайт на Hyperion
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Hyperion

Колко струва Hyperion (RION) днес?
Цената в реално време на RION в USD е 0.4161 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на RION към USD?
Текущата цена на RION към USD е $ 0.4161. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Hyperion?
Пазарната капитализация за RION е $ 7.91M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на RION?
Циркулиращото предлагане на RION е 19.00M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на RION?
RION постигна ATH цена от 1.2065187860831725 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на RION?
RION достигна ATL цена от 0.02813140542022481 USD.
Какъв е обемът на търговията на RION?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за RION е $ 74.15K USD.
Ще се повиши ли RION тази година?
RION може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за RION за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за Hyperion (RION)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Горещи новини

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Вижте повече

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

